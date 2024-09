SC St. Ruprecht nach Sieg gegen Grafendorf Tabellenführer - man kann auch per Kopf treffen!

Details Samstag, 07. September 2024 23:00

Der SC St. Ruprecht setzte sich in der vierten Runde der Unterliga Ost souverän mit 3:1 gegen den USV Grafendorf durch. Bereits in der ersten Halbzeit konnte sich die Heimmannschaft eine komfortable Führung erarbeiten, die sie im zweiten Durchgang weiter ausbauten. Trotz eines späten Ehrentreffers der Gäste ließ der Gastgeber nichts mehr anbrennen und sicherte sich den verdienten Heimsieg.

Der Ruprecht-Keeper spielt momentan hinter einen sicheren Abwehr. Es läuft vorzüglich für das Team.

Blitzstart von SC St. Ruprecht - nach drei Minuten führte der Gastgeber

Das Spiel begann mit einem frühen Tor für den SC St. Ruprecht/R.. Bereits in der 4. Minute konnte Matthias Kuchenmeister nach einer Ecke per Kopfball die 1:0-Führung erzielen. Dieser Treffer setzte den Grundstein für eine dominante erste Halbzeit der Gastgeber. Nur zehn Minuten später zeigte sich Max Meier im Tor von USV Grafendorf reaktionsschnell und verhinderte einen weiteren Gegentreffer.

Der SC St. Ruprecht/R. ließ sich davon nicht beirren und setzte die Abwehr von USV Grafendorf weiter unter Druck. In der 36. Minute war es erneut Sebastian Bloder, der nach einer Ecke zur Stelle war und mit einem weiteren Kopfball das 2:0 markierte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, in der besonders die Defensive der Gastgeber um Abwehrchef Schlemmer positiv auffiel.

Bloder sorgt für Entscheidung, Glatz mit Ehrentreffer

Nach dem Seitenwechsel blieb der SC St. Ruprecht/R. weiterhin das spielbestimmende Team. In der 57. Minute sorgte Sebastian Bloder mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Vorentscheidung. Nach einer präzisen Flanke köpfte er zum 3:0 ein und ließ den Torhüter der Gäste erneut chancenlos. Mit diesem Doppelpack krönte Bloder seine starke Leistung und belohnte sich für seinen unermüdlichen Einsatz.

Trotz des deutlichen Rückstands gab sich der USV Grafendorf nicht auf und versuchte, den Ehrentreffer zu erzielen. In der 69. Minute war es schließlich Mathieu Glatz, der den Ball im Netz unterbrachte und auf 3:1 verkürzte. Diesem Treffer ging ein gut vorgetragener Angriff der Gäste voraus, der mit einem präzisen Abschluss von Glatz endete.

In den verbleibenden Minuten verwaltete der SC St. Ruprecht geschickt die Führung und ließ keine weiteren Chancen der Gäste zu. Die Partie endete schließlich mit einem verdienten 3:1-Heimsieg für die Mannschaft von SC St. Ruprecht, die damit wichtige Punkte in der Tabelle sammelte und nun Tabellenführer in der Unterliga Ost ist.

Stimme zum Spiel

Manfred Mandl - Trainer St.Ruprecht

"Wir sind gut in das Spiel gestartet und durch den ersten Corner in Führung gegangen. Erste Halbzeit wurde das Spiel von uns kontrolliert und durch einen neuerlich Corner auf 2:0 gestellt. Zweite Halbzeit plätschert das Spiel dahin bis zum 3:0, der Anschlusstreffer zum 3:1 war dann nochmals ein kurzes Aufbäumen vom USV Grafendorf, aber in Summe geht der Sieg in Ordnung!"

Aufstellungen:

St. Ruprecht/R.: Markus Meier - Matthias Kuchenmeister, Matthias Pieber - Alexander Mauthner, Martin Weber, Mark Voit, Daniel Schlemmer (K), Haris Causevic - Sebastian Bloder, Heiko Rieger, Kevin Steiner

Ersatzspieler: Mateo Mikulcic, Mario Herbert Rosenfelder, Tobias Richard Mauthner, Paul Alexander Strobl, Kilian Hausleitner, Benjamin Tahiri

Trainer: Manfred Mandl

- USV KAGER Bau Grafendorf: Andreas Hofer, Bas Yannic Oomens, Daniel Schwengerer, Raphael Gschiel, Jan-Peter Schöngrundner, Adel Halilovic, Markus Glatz, Maximilian Haas, Mathieu Glatz (K), Michael Kölbl, Rainer Figl

Ersatzspieler: Saer Diop, Philipp Wiedner, Blend Selimi, Eric Kandlhofer, Bastian Konrad, Tobias Ringhofer

Trainer: Mag. Michael Erhart

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: St. Ruprecht : Grafendorf - 3:1 (2:0)

69 Mathieu Glatz 3:1

57 Sebastian Bloder 3:0

36 Sebastian Bloder 2:0

4 Matthias Kuchenmeister 1:0

