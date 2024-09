USV Pöllauberg siegt gegen SV Rohrbach - erster Sieg der Saison

Details Sonntag, 08. September 2024 15:20

Im vierten Spiel der Unterliga Ost-Saison trafen USV Pöllauberg und SV Rohrbach aufeinander. Vor heimischer Kulisse konnte USV Pöllauberg knapp mit 1:0 gewinnen und sich damit den ersten Sieg sichern. Ein frühes Tor von Venczel Bence entschied die Partie, in der beide Mannschaften hart kämpften und es zu einer hitzigen Schlussphase kam. Pöllauberg ist seit Jahren der Angstgegner des SV Rohrbach.

Erster Sieg, es wurde gefeiert in der Kabine des Heimteams

Frühe Führung für Pöllauberg - Bence mit dem Tagestreffer

Von Beginn an zeigten beide Teams viel Einsatz, und das Spiel nahm schnell an Fahrt auf. Der Gastgeber hatte sich viel vorgenommen - so war man in den ersten drei Begegnungen gut Im Spiel, konnte jedoch nur einen Punkt aus diesen holen.

Rohrbach versuchte zu Beginn die Abwehr der Gastgeber mit hohen Bällen zu öffnen und kam nach wenigen Minuten zu einer ersten Chance. Nun übernahm jedoch Pöllauberg zunehmend das Kommando am Platz. Es gelang mit direktem Passspiel in die Schnittstelle die Gästeabwehr zu öffnen und man kam zu zwei guten Gelegenheiten. Es folgte ein Lattentreffer und dann einzige Tor des Spiel.

In der 29. Minute gelang es USV Pöllauberg, die erste und letztlich entscheidende Szene des Spiels zu kreieren. Nach einem Eckball von Terler war es Venczel Bence, der den Ball ins Netz beförderte. Sein präziser Kopfball brachte das 1:0 für die Heimmannschaft. Mit diesem Tor im Rücken stieg das Selbstbewusstsein der Spörk-Truppe.

SV Rohrbach zeigte sich unbeeindruckt und versuchte, das Spiel auszugleichen. Doch die Verteidigung von Pöllauberg stand sicher und ließ kaum gefährliche Situationen zu. Die Gäste konnten ihre Offensivbemühungen nicht in Zählbares ummünzen und liefen immer wieder in die gut organisierte Abwehr der Heimelf.

Hitzige Schlussphase und Platzverweis - die Punkte bleiben beim Gastgeber

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum, allerdings stand der Gastgeber nun defensiver und versuchte das Ergebnis zu halten. Rohrbach versuchte weiterhin mit langen Bällen das Abwehrbollwerk zu öffnen - es gelang nicht.

Beide Teams zeigten weiterhin großen Einsatz, und es kam zu einigen harten Zweikämpfen. In der 83. Minute sorgte Resch von SV Rohrbach mit einer vermeintlichen Schwalbe für Aufregung. Einige Zuschauer forderten eine Gelb-Rote Karte, doch der Schiedsrichter entschied sich dagegen und lag damit auch richtig.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von einem Platzverweis. In der 90. Minute eskalierte die Situation, als Roland Lechner von SV Rohrbach wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte sah.

Auch die Nachspielzeit von fünf Minuten brachte keine Veränderung des Spielstands mehr. Die Defensive von Pöllauberg hielt stand, und der Schiedsrichter pfiff das Spiel schließlich ab. Trotz der aufopferungsvollen Bemühungen von SV Rohrbach gelang es ihnen nicht, den Ausgleich zu erzielen.

Der knappe 1:0-Sieg sicherte USV Pöllauberg wichtige drei Punkte in der Unterliga Ost. Beide Teams zeigten großen Kampfgeist, doch am Ende war es die frühe Führung durch Venczel Bence, die den Unterschied machte.

Statement von Wolfgang Spörk, Trainer Pöllauberg:

„Wir sind definitiv der Angstgegner von Rohrbach, sie tun sich immer schwer gegen uns. Wir haben hart auf dieses Spiel hingearbeitet und konnten nach den ersten Minuten das Spielgeschehen an uns reißen. Der Lattenschuss hat uns gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und dann fiel auch endlich das verdiente Tor. Danach standen wir defensiver, denn wir wissen, dass Rohrbach mit seinen hohen Bällen und Standardsituationen immer gefährlich ist. Darauf waren wir gut eingestellt.

In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Defensive noch einmal verstärkt und es am Ende geschafft, die drei Punkte mitzunehmen. Endlich haben wir uns für unseren Einsatz belohnt! Diese Situation kennen wir bereits aus dem letzten Jahr, als wir auch etwas Zeit brauchten, um in Form zu kommen. Wir werden weiterhin hart trainieren und freuen uns schon auf die kommenden Aufgaben.“

Aufstellungen:

Pöllauberg: Lukas Kitting, Robin Wiesenhofer, Julian Goger, Erik Kalman Szabo, Mano Gabor Miskei, Kornél Khiesz, Michael Massing, Dominik Maierhofer, Raphael Terler (K), Venczel Zsolt Bence, Christian Jokesch

Ersatzspieler: Alexander Mayrhofer, Mario Schweighofer, Philipp Almbauer, Hannes Rechberger, Thomas Schloffer, Fabian Rother

Trainer: Wolfgang Spörk

- SV-SCHERMANN Erdbau- Wirtschaft Rohrbach: Raphael Siedl (K), Gasper Trdan, Christopher Feiner-Hammer, Peter Schermann, Fabian Peinthor, Kevin Zsifkovits, Martin Rodler, Nico Resch, Roland Lechner, Daniel Primas, Enes Rujović

Ersatzspieler: Gabor Sipos, Peter Pfeifer, Felix Glatz, Kevin Hammerl, Jannik Andiel, Thomas Viktor Zingl

Trainer: Peter Pfeifer

Unterliga Ost: Pöllauberg : Rohrbach - 1:0 (1:0)

29 Venczel Zsolt Bence 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.