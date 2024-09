Pinggau-Friedberg rupft Oberes Feistritztal und gewinnt souverän mit 4:0

Details Sonntag, 08. September 2024 19:00

Der FC Pinggau-Friedberg zeigte eine beeindruckende Leistung und besiegte den FC Oberes Feistritztal in der vierten Runde der Unterliga Ost souverän mit 4:0. Schon in der ersten Halbzeit konnte die Heimmannschaft zwei Tore erzielen und baute ihre Führung in der zweiten Hälfte weiter aus. Mit Toren von Istvan Roth und Lukas Höller war Pinggau-Friedberg klar überlegen und sicherte sich den verdienten Sieg.

Frühe Führung für Pinggau-Friedberg - Roth in der 7. Minute zum 1:0

Von Beginn an zeigte Pinggau-Friedberg, dass sie die drei Punkte unbedingt in der Heimat behalten wollten. Bereits in der siebten Minute gelang der Heimmannschaft das Führungstor. Istvan Roth erzielte das 1:0 für Pinggau-Friedberg. Dieser frühe Treffer setzte den FC Oberes Feistritztal unter Druck und ließ sie von Anfang an in Rückstand geraten.

Die Gäste versuchten, eine Antwort zu finden, doch ihre Bemühungen blieben zunächst erfolglos. In der 19. Minute bekam Feistritztal einen Freistoß zugesprochen, doch dieser führte aufgrund einer Abseitsstellung zu keiner echten Gefahr. Die Heimmannschaft kontrollierte das Spiel und baute ihren Vorsprung weiter aus. In der 29. Minute war es erneut Lukas Höller, der zum 2:0 für Pinggau-Friedberg traf. Mit diesem Tor schien die Vorentscheidung bereits gefallen zu sein, obwohl noch viel Zeit auf der Uhr war.

Kurz vor der Halbzeitpause hätte Pinggau-Friedberg beinahe das 3:0 erzielt. In der 45. Minute scheiterte Peter Rudigier jedoch an der Stange, was Feistritztal ein wenig Hoffnung für die zweite Hälfte ließ. Der Halbzeitstand blieb somit bei 2:0 für die Heimmannschaft.

Zweite Halbzeit: Pinggau-Friedberg lässt nichts anbrennen - am Ende heißt es 4:0

Auch nach der Pause blieb Pinggau-Friedberg die dominierende Mannschaft. In der 49. Minute war es wieder Istvan Roth, der seinen zweiten Treffer des Abends erzielte und das Ergebnis auf 3:0 stellte. Der Assist kam von Gergö Gulyas, der mit einer sauberen Mitnahme den Ball zu Roth brachte, der dann den gegnerischen Torwart überlupfte. Dieser Treffer ließ die Hoffnung des FC Oberes Feistritztal auf eine mögliche Aufholjagd weiter schwinden.

Nur wenige Minuten später, in der 56. Minute, krönte Lukas Höller seine herausragende Leistung mit seinem zweiten Tor des Spiels. Mit diesem Treffer zum 4:0 war die Partie endgültig entschieden. Pinggau-Friedberg zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und ließ den Gästen kaum eine Chance, ins Spiel zurückzufinden.

Der FC Oberes Feistritztal versuchte zwar, den Ehrentreffer zu erzielen, doch die Defensive von Pinggau-Friedberg stand sicher und ließ nichts anbrennen. Die Heimmannschaft spielte die letzten Minuten souverän herunter und sicherte sich am Ende einen verdienten 4:0-Sieg.

Mit diesem klaren Sieg festigte der FC Pinggau-Friedberg seine Position in der Tabelle der Unterliga Ost und zeigte, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Der FC Oberes Feistritztal hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage wieder neu formieren und im nächsten Spiel einen neuen Anlauf nehmen - es war dies der erste Punktverlust für den Aufsteiger in dieser Saison.

Statement von Bernhard Pichlhöfer, Sektionsleiter Pinggau Friedberg:

„Das war eine absolute Top-Leistung unserer Mannschaft. Wir hatten das Spiel von Anfang an voll im Griff und ein 4:0 gegen den Tabellenführer ist schon etwas Besonderes. Nach dem Spiel hat uns Oberes Feistritztal sogar gratuliert, was mich wirklich gefreut hat. Unsere Jungs haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, und wir waren über die gesamte Spielzeit die spielbestimmende Mannschaft. Es war einer dieser Tage, an dem einfach alles aufgegangen ist. Ein großes Lob an das Trainerteam und die Spieler – das war wirklich eine herausragende Arbeit.“

Aufstellungen:

Pinggau-Friedberg: Adam Schmidmajer - Lukas Pausakerl, Gergö Gulyas, Stefan Graf, Alexander Zugschwert - Peter Rudigier, Lukas Höller, Daniel Kaltenbacher, Alexander Schmutzer - Manuel Dorner (K), Istvan Roth

Ersatzspieler: Daniel Prenner, Amir Babikir, Babikir Babikir, Manuel Pichlhöfer, Florian Schreiner, Stefan Zingl

Trainer: Ing. Wolfgang Lechner

- FC Oberes Feistritztal: Moritz Reisenhofer - Adam Brunnhofer, Stefan Tödling, Gregor Doppelreiter, Simon Dornhofer, Daniel Windhaber - Michael Windhaber, Samuel Krapfenbauer (K) - Patrick Riegler, Oliver Mock, Anton Pfandl

Ersatzspieler: Simon Gaulhofer, Matthias Doppelreiter, Johannes Töglhofer, Bastian Kandlbauer, Lukas Elmleitner, Manuel Mock

Trainer: Lukas Wurm

Bericht Florian Kober

