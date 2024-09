Tus Greinbach schlägt St. Johann/Haide mit 3:1- Absteiger besiegt Aufsteiger

Details Sonntag, 08. September 2024 19:43

Tus Greinbach konnte sich in einem umkämpften Duell gegen St. Johann/Haide mit einem 3:1-Erfolg durchsetzen. In der 4. Runde der Unterliga Ost zeigten die Gastgeber eine starke Leistung und drehten das Spiel nach einem frühen Rückstand. Luka Jakopovic, Lukas Pfleger und Kilian Hirtreiter trugen mit ihren Toren entscheidend zum Sieg bei.

Früher Schock für die Gastgeber - der Gast geht nach einer guten Viertelstunde in Führung

Mit dem Anpfiff war die Spannung auf dem Spielfeld sofort spürbar. Trotz der Favoritenrolle von Tus Greinbach startete das Spiel alles andere als ideal für die Gastgeber. Bereits in der 19. Minute nutzte Kevin Gremsl von St. Johann/Haide eine Unaufmerksamkeit der Greinbacher Abwehr und erzielte das 0:1. Die frühe Führung für die Gäste setzte die Hausherren unter Druck und es galt, schnell eine Antwort zu finden.

Tus Greinbach zeigte sich jedoch wenig beeindruckt und erhöhte den Druck auf das Tor von St. Johann/Haide. Doch nur zwei Minuten später, in der 39. Minute, gelang Luka Jakopovic der wichtige Ausgleichstreffer für die Gastgeber. Mit einem präzisen Schuss ins Netz stellte er auf 1:1.

Die Mannschaft von Tus Greinbach nutzte die Aufbruchsstimmung und drängte weiter nach vorne. Nur zwei Minuten nach dem Ausgleich gelang Lukas Pfleger in der 41. Minute die 2:1-Führung. Ein schöner Spielzug wurde von ihm gekonnt vollendet, und die Gastgeber gingen erstmals in Führung. Mit diesem Stand ging es in die Halbzeitpause, wobei die Anhänger von Greinbach die Leistung ihrer Mannschaft bis zu diesem Zeitpunkt feierten.

Die Entscheidung durch Hirtreiter

Die zweite Halbzeit begann mit viel Einsatz auf beiden Seiten, doch Tus Greinbach zeigte sich entschlossen, den Vorsprung auszubauen. St. Johann/Haide versuchte, den Rückstand wettzumachen, doch die Abwehr der Gastgeber stand sicher und ließ keine klaren Chancen zu.

In der 69. Minute folgte dann die endgültige Entscheidung. Kilian Hirtreiter, der bereits mehrfach seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt hatte, erzielte das 3:1 für Tus Greinbach. Mit einem präzisen Abschluss ließ er dem Torhüter von St. Johann/Haide keine Chance und sorgte für Erleichterung bei den Heimfans.

In der verbleibenden Spielzeit kontrollierte Tus Greinbach das Geschehen und ließ keine weiteren Chancen der Gäste zu. Die Abwehr stand sicher und ließ den Gegner nicht mehr gefährlich vor das Tor kommen. Als der Schlusspfiff in der 90. Minute ertönte, war der Jubel groß: Tus Greinbach hatte mit einem verdienten 3:1-Sieg drei wichtige Punkte eingefahren.

Die Leistung der Mannschaft von Tus Greinbach war besonders in der Offensive überzeugend. Mit drei verschiedenen Torschützen zeigten sie ihre Vielseitigkeit und ihren Siegeswillen. St. Johann/Haide kämpfte tapfer, konnte jedoch den starken Gastgebern letztlich nicht Paroli bieten.

Mit diesem Erfolg festigt Tus Greinbach seine Position in der Unterliga Ost und blickt optimistisch auf die kommenden Spiele. Die Zuschauer erlebten ein spannendes Match, in dem der Favorit letztlich die Oberhand behielt.

Unterliga Ost: Greinbach : St. Johann/H. - 3:1 (2:1)

69 Kilian Hirtreiter 3:1

41 Lukas Pfleger 2:1

39 Luka Jakopovic 1:1

19 Kevin Gremsl 0:1

