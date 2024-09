USV Dechantskirchen überrascht Favoriten Tus Greinbach: 2:1-Sieg in der Unterliga Ost

Details Samstag, 14. September 2024 17:32

In einem spannenden und intensiven Spiel der Unterliga Ost sicherte sich der USV Dechantskirchen einen überraschenden 2:1-Heimsieg gegen den Absteiger Tus Greinbach, der als einer der Favoriten auf den Titel und den Wiederaufstieg in die Oberliga gehandelt wird. Trotz schwerer Unwetter in der Region konnte das Spiel unter nahezu perfekten Platzbedingungen stattfinden, was den Teams eine Bühne für ein tolles Duell bot.

Frühe Führung für Dechantskirchen

Schon in den ersten Minuten war zu spüren, dass sich Dechantskirchen, der Außenseiter in diesem Duell, keinesfalls verstecken würde. Das Team von Co-Trainer Stefan Pichlbauer agierte mutig und setzte Greinbach früh unter Druck. Die offensive Herangehensweise zahlte sich bereits in der 15. Minute aus: Patrick Oswald, der später zum Mann des Abends werden sollte, erzielte nach einem perfekt getimten Traumpass von Daniel Putz die 1:0-Führung für Dechantskirchen. Mit einem präzisen Abschluss ließ er Greinbach-Keeper Lorenz Ferstl keine Chance.

Nur wenige Minuten später bot sich den Gästen aus Greinbach eine erstklassige Möglichkeit zum schnellen Ausgleich. Doch die Angreifer des Oberliga-Absteigers standen sich im Strafraum gegenseitig im Weg und konnten die Großchance nicht nutzen. Diese Szene schien die Partie noch mehr aufzuheizen, denn Greinbach erhöhte den Druck und drängte auf den Ausgleich.

Greinbach schlägt zurück

Nach einer halben Stunde hatte Greinbach schon zweimal die Latte getroffen, was die Fans des Heimteams den Atem anhalten ließ. Doch dann, in der 35. Minute, belohnte sich Tus Greinbach für den Aufwand: Manuel Lechner nutzte einen Eckball und verwandelte zum 1:1. Die Gastgeber waren sichtlich geschockt, konnten den Spielstand jedoch bis zur Halbzeit verteidigen.

Das Unentschieden zur Pause spiegelte den offenen Schlagabtausch beider Mannschaften wider. Während Dechantskirchen sich kämpferisch zeigte und auf Konter setzte, dominierte Greinbach phasenweise mit mehr Ballbesitz und gefährlicheren Chancen.

Oswalds zweiter Treffer sichert den Heimsieg

Nach dem Seitenwechsel kam Dechantskirchen mit neuer Energie aus der Kabine und begann, das Spiel zunehmend zu kontrollieren. Besonders Patrick Oswald zeigte sich weiterhin in Topform und sorgte in der 60. Minute für die erneute Führung. Nach einem gelungenen Spielzug fand er erneut den Weg ins Tor und schloss präzise zum 2:1 ab. Dieser Doppelpack des Mittelstürmers brachte die Gastgeber wieder in Führung und ließ das Heimpublikum jubeln.

Tus Greinbach, das unbedingt den Ausgleich wollte, erhöhte in der Schlussphase noch einmal den Druck. Doch die Defensive von Dechantskirchen stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu. Auch Greinbachs Versuche in der Nachspielzeit, die sich bis zur 94. Minute zog, blieben erfolglos. Der Schlusspfiff besiegelte den überraschenden 2:1-Erfolg des USV Dechantskirchen, der sich damit die ersten Heimpunkte der Saison sicherte.

Fazit: Ein kämpferischer Außenseitersieg

Für Dechantskirchen war dieser Sieg von großer Bedeutung, da man gegen den hoch favorisierten Absteiger aus Greinbach bestehen konnte. Das Team von Trainer Stefan Pichlbauer zeigte über 90 Minuten hinweg Kampfgeist und Effizienz vor dem Tor. Besonders Patrick Oswald, der mit seinen beiden Treffern zum Matchwinner avancierte, hatte einen guten Abend.

Trotz des Sieges bleibt Dechantskirchen bodenständig, doch die drei Punkte gegen Greinbach sind ein wertvolles Zeichen für die kommenden Aufgaben.

Greinbach, das in diesem Jahr den direkten Wiederaufstieg anstrebt, muss diese Niederlage schnell abhaken und sich auf die kommenden Spiele konzentrieren. Trainer Martin Korherr wird jedoch sicherlich nicht zufrieden sein, dass seine Mannschaft trotz großer Chancen und Dominanz in einigen Phasen des Spiels als Verlierer vom Platz ging.

Stimmen zum Spiel

Statement von Stefan Pichlbauer, Co-Trainer des USV Dechantskirchen, der am Freitag Trainer Weinig vetrat, nach dem 2:1-Sieg gegen Tus Greinbach:

"Es war ein tolles Spiel auf wirklich hohem Niveau. Greinbach war der erwartet starke Gegner, und für mich sind sie auch klarer Favorit auf den Aufstieg. Schon vor dem Spiel wussten wir, dass es eine sehr schwierige Aufgabe wird, aber unser Team hat von der ersten bis zur letzten Minute voll dagegengehalten. Wir haben den Kampf auf dem Platz angenommen und uns in jedem Zweikampf behauptet.

Besonders stolz bin ich auf die Disziplin, die unsere Mannschaft gezeigt hat. Wir haben nicht nur defensiv gut gestanden, sondern auch spielerisch mit Greinbach mithalten können, was wirklich beeindruckend war. Die Mannschaft hat sich an den Plan gehalten und gezeigt, dass sie auf diesem Niveau konkurrenzfähig ist.

Am Ende müssen wir zugeben, dass der Sieg vielleicht ein wenig glücklich war – Greinbach hatte einige hochkarätige Chancen, die sie nicht nutzen konnten. Aber so ist Fußball, und wir haben uns das Glück durch unseren unermüdlichen Einsatz auch verdient. Ich bin wirklich sehr stolz auf unser Team, vor allem darauf, wie wir als Kollektiv aufgetreten sind. Jeder hat seinen Teil zu diesem Erfolg beigetragen, und dieser Sieg gibt uns natürlich Auftrieb für die kommenden Aufgaben."

Aufstellungen:

Dechantskirchen: Marcel Kaltenbacher, Daniel Putz, Andreas Kogler, Michael Kogler, Raphael Franz Hammer, Georg Kogler, Sebastian Höller, Patrick Oswald, Peter Jeitler, Lukas Zinggl, Franz Zinggl

Ersatzspieler: Bastian-Christoph Prenner, Thomas Höller, Michael Fabry, Laurenz Schabauer, Julian Pfeffer, Matthias Kaltenbacher

Trainer: Stefan Pichlbauer

Greinbach: Lorenz Ferstl, Leander Lengheim, Luka Jakopovic, Gerald Gleichweit, Lukas Roland, Lukas Pfleger, Lukas Mogg, Florian Fuchs, Manuel Lechner, Oliver Grandits, Vid Kovacec

Ersatzspieler: Christian Pötz, Maximilian Zisser, Julian Konrad, Nico Gigl, Andreas Gruber, Kilian Hirtreiter

Trainer: Martin Korherr

Schiedsrichter: Matthias Binder

Assistent: Muhamet Svishta

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Dechantskirchen : Greinbach - 2:1 (1:1)

60 Patrick Oswald 2:1

35 Manuel Lechner 1:1

15 Patrick Oswald 1:0

