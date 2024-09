Vom Winde verweht - Abbruch bei Rohrbach - Pinggau-Friedberg

Details Samstag, 14. September 2024 20:03

Am Samstagnachmittag trafen der SV Schermann Erdbau Rohrbach und der FC Pinggau-Friedberg in der fünften Runde der Unterliga Ost aufeinander. Das Spiel versprach ein spannendes Duell zwischen zwei ambitionierten Mannschaften, doch die Witterungsbedingungen machten einen Strich durch die Rechnung. Der junge Schiedsrichter Filip Blazevic, der erst kürzlich in die Unterliga aufgestiegen war und bei diesem Spiel sein Debüt im Unterhaus gab, entschied sich nach knapp einer Viertelstunde, die Partie abzubrechen.

Schwieriger Beginn: Rohrbach kämpft gegen den Wind

Schon vor dem Anpfiff war klar, dass das Wetter an diesem Tag eine entscheidende Rolle spielen würde. In den Tagen zuvor hatte es viel geregnet, doch der Platz zeigte sich erstaunlich gut in Schuss. Der starke Wind allerdings wurde schnell zum dominierenden Faktor. Rohrbach spielte in der ersten Halbzeit gegen den Wind, und obwohl die Gastgeber mehr Ballbesitz verzeichneten, gelang es ihnen kaum, klare Torchancen herauszuspielen.

In den ersten Minuten zeigte sich jedoch das große Problem: Der Ball nahm immer wieder unvorhersehbare Wege, was das Spielgeschehen unberechenbar machte. Pässe wurden vom Wind verweht, und je nachdem, wie dieser drehte, hatte eine der beiden Mannschaften stets einen unfairen Nachteil.

Schiedsrichter Filip Blazevic: Ein Debüt mit besonderen Herausforderungen

Nach rund 15 Minuten war klar, dass die äußeren Bedingungen eine reguläre Fortsetzung der Partie unmöglich machten. Schiedsrichter Filip Blazevic unterbrach das Spiel und holte die Kapitäne beider Teams zu sich. Gemeinsam wurde entschieden, das Spiel vorzeitig zu beenden, um die Sicherheit und Fairness zu gewährleisten. Für Blazevic, der aus Schladming stammt und nun in der Unterliga Mitte und Ost pfeift, war dies sicherlich ein Debüt, das er so schnell nicht vergessen wird.

In seinem Statement nach dem Spiel erklärte Blazevic:

„Der Platz war in erstaunlich gutem Zustand, das hatte ich nicht erwartet. Vor dem Spiel besprach ich mit den Teams, dass wir es trotz des starken Windes versuchen sollten. Nach wenigen Minuten merkte man jedoch, dass der Ball immer wieder seine eigenen Wege nahm, je nachdem, wie der Wind drehte. So hatte stets eine Mannschaft Vorteile. Deshalb pfiff ich das Spiel einmal ab und sprach mit den Kapitänen. Wir beschlossen gemeinsam, dass wir es besser beenden, weil das Spiel so nicht fair ablaufen konnte.“

Wiederholung wird angesetzt

Ein neuer Austragungstermin für das Spiel wird in den kommenden Tagen festgelegt, Ligaportal wird darüber zeitnah informieren.

Bericht Florian Kober

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.