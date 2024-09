Spektakel in der Unterliga Ost - Greinbach schlägt Burgau mit 5:3

Details Freitag, 20. September 2024 22:59

In einem unterhaltsamen Spiel der Unterliga Ost triumphierte Tus Greinbach mit 5:3 über SC Profi Max Burgau. Die Partie bot zahlreiche spannende Momente und spektakuläre Tore, die die Zuschauer in Atem hielten. Besonders Florian Fuchs brillierte mit zwei Treffern für die Gastgeber, während Mario Krammer für die Gäste doppelt traf. Insgesamt sorgten alle Akteure für ein Spektakel.

Furioser Start von Tus Greinbach

Bereits kurz nach dem Anpfiff ließ Tus Greinbach keinen Zweifel an ihrer Entschlossenheit, dieses Spiel zu dominieren. In der dritten Minute führte ein kurioses Eigentor des Innenverteidigers Tobias Kirisits zur frühen Führung für die Gastgeber. Ein vielversprechender Auftakt, der von den Hausherren unter großer Mithilfe konsequent ausgenutzt wurde.

Nur drei Minuten später erhöhte Vid Kovacec auf 2:0. Der Treffer resultierte aus einem gelungenen Angriffsspiel, bei dem Kovacec seine Chance eiskalt verwandelte. SC Profi Max Burgau schien zunächst überrumpelt von dem offensiven Druck der Gastgeber.

In der 14. Minute konnte Tus Greinbach die Führung weiter ausbauen. Leander Lengheim traf zum 3:0 und brachte die Heimmannschaft in eine komfortable Position. Die Gäste mussten sich erst einmal sammeln und ihren Spielrhythmus finden, während die Fans von Tus Greinbach bereits von einem souveränen Sieg träumten.

Aufbäumen der Gäste und spannende Schlussphase

Doch SC Profi Max Burgau gab sich nicht so leicht geschlagen. In der 35. Minute gelang Bruno Piskac der Anschlusstreffer zum 3:1. Dieses Tor gab den Gästen neuen Mut und zeigte, dass das Spiel noch lange nicht entschieden war. Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte Florian Fuchs jedoch ein weiteres Ausrufezeichen für Tus Greinbach, als er zum 4:1 traf. Mit diesem Ergebnis gingen die Teams in die Kabinen.

Am Ende gewinnt Greinbach mit 5:3 an einem torreichen Abend

Nach der Pause kamen die Gäste mit frischem Elan aus der Kabine. Mario Krammer traf innerhalb von nur zwei Minuten gleich zweimal. Zunächst erzielte er in der 48. Minute das 4:2 und legte nur zwei Minuten später mit einem weiteren Treffer zum 4:3 nach. Plötzlich war das Spiel wieder völlig offen und SC Profi Max Burgau witterte die Chance auf ein Comeback.

Doch Tus Greinbach behielt die Nerven und ließ sich von der Aufholjagd der Gäste nicht aus der Ruhe bringen. In der 71. Minute sorgte erneut Florian Fuchs mit einem sehenswerten Weitschuss aus 35 Metern für das erlösende 5:3. Dieser Treffer nahm den Gästen endgültig den Wind aus den Segeln und sicherte Tus Greinbach den verdienten Sieg.

In den verbleibenden Minuten versuchten beide Teams zwar noch, weitere Akzente zu setzen, doch es blieb letztlich beim 5:3. Das Spiel endete nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit, und Tus Greinbach konnte sich über drei wichtige Punkte freuen.

Mit diesem Erfolg unterstrich Tus Greinbach ihre Ambitionen in der Unterliga Ost und zeigte eine starke Mannschaftsleistung, die von zahlreichen Toren und spannenden Spielmomenten geprägt war. SC Profi Max Burgau hingegen muss nach einer tapferen Aufholjagd ohne Punkte die Heimreise antreten.

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Greinbach : SC Burgau - 5:3 (4:1)

71 Florian Fuchs 5:3

50 Mario Krammer 4:3

48 Mario Krammer 4:2

46 Florian Fuchs 4:1

35 Bruno Piskac 3:1

14 Leander Lengheim 3:0

6 Vid Kovacec 2:0

3 Eigentor durch Tobias Kirisits 1:0

