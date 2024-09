USV Grafendorf triumphiert knapp gegen FC Oberes Feistritztal

Details Samstag, 21. September 2024 15:23

In einem umkämpften Duell der Unterliga Ost setzte sich der USV Grafendorf mit 1:0 gegen den FC Oberes Feistritztal durch. Ein frühes Elfmetertor entschied das Spiel zugunsten der Heimmannschaft, die insgesamt die dominantere Mannschaft war. Der FC Oberes Feistritztal konnte trotz einiger Chancen nicht zum Ausgleich kommen.

Frühe Führung durch Elfmeter - das war der Tagestreffer

Das Spiel begann mit einer klaren Dominanz des USV Grafendorf. Bereits in der 12. Minute wurde der Spielfluss durch einen Elfmeter unterbrochen. Adel Halilovic trat an und verwandelte den Strafstoß souverän zur 1:0-Führung für die Hausherren. Diese frühe Führung sollte letztlich auch den Endstand darstellen, obwohl das Spiel noch viele spannende Momente bereithielt.

Nur eine Minute nach dem Treffer gab es erneut Aufregung, als die Gäste-Abwehr in der Viererkette wackelte. Die Spieler des FC Oberes Feistritztal schienen zeitweise unsicher und hatten Schwierigkeiten, den Ball aus der Gefahrenzone zu bringen. Die Heimmannschaft, angefeuert durch ihre Fans, drängte weiter und zeigte sich spielerisch überlegen.

Bis zur Halbzeit blieb der USV Grafendorf die klar tonangebende Mannschaft. Weitere Chancen ergaben sich, jedoch ohne zählbaren Erfolg. In der 20. Minute verfehlte eine vielversprechende Aktion knapp das Tor, und in der 22. Minute wurde erneut die Unsicherheit der Gäste-Abwehr deutlich. Der Spielstil der Gäste bestand hauptsächlich aus langen Bällen, die jedoch keine wirkliche Gefahr darstellten.

Bis zur Halbzeitpause änderte sich jedoch nichts mehr am Spielstand, und so gingen die Teams mit einem 1:0 in die Kabinen.

Spannung bis zur letzten Minute - Grafendorf holt den dritten Sieg

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein ähnliches Bild. Der USV Grafendorf blieb spielbestimmend, während der FC Oberes Feistritztal weiterhin Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden. In der 61. Minute sorgte ein Solo von Figl für Aufsehen, als er seinen Gegenspieler aussteigen ließ, aber die sich bietende Chance nicht nutzte.

Die Gäste zeigten sich jedoch kämpferisch und versuchten, den Ausgleich zu erzwingen.Zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte der FC Oberes Feistritztal seine beste Torchance, die jedoch von Hofer, dem Torhüter des USV Grafendorf, mit einer starken Parade vereitelt wurde.

In der Nachspielzeit, die sechs Minuten betrug, hielt der USV Grafendorf den knappen Vorsprung erfolgreich. Trotz der zusätzlichen Zeit gelang es dem FC Oberes Feistritztal nicht, den Ausgleich zu erzielen.

Das Spiel endete schließlich mit einem 1:0-Sieg für den USV Grafendorf. Die Hausherren konnten sich über einen verdienten Erfolg freuen, während die Gäste ohne Punkte die Heimreise antreten mussten. Ein spannendes und intensives Spiel ging somit zu Ende, und der USV Grafendorf konnte drei wichtige Punkte für die Tabelle verbuchen.

Unterliga Ost: Grafendorf : Oberes Feistritztal - 1:0 (1:0)

12 Adel Halilovic 1:0

