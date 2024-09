Zwei Platzverweise - USV Dechantskirchen gewinnt bei USC Bad Blumau

Details Samstag, 21. September 2024 20:16

Der USV Dechantskirchen setzte sich in einem dramatischen Spiel gegen den USC Bad Blumau mit 3:2 durch. Trotz eines frühen Rückstands zeigten die Gäste beeindruckende Moral und sicherten sich drei wertvolle Punkte in der Unterliga Ost. Der entscheidende Moment des Spiels ereignete sich in der Schlussphase, als Laurenz Schabauer das vorentscheidende Tor für die Gäste erzielte.

Spannende erste Halbzeit mit Führung für Bad Blumau

Das Spiel begann mit viel Schwung, und beide Mannschaften zeigten von Anfang an, dass sie gewillt waren, die drei Punkte zu holen. Der USC Bad Blumau erwischte den besseren Start und konnte in der 35. Minute durch Tobias Eduard Maier in Führung gehen. Maier nutzte eine Unachtsamkeit der Dechantskirchner Abwehr und brachte seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff kam es zu einem herben Rückschlag für die Heimmannschaft. Felix Jörger vom USC Bad Blumau sah in der 41. Minute die Rote Karte nach Foulspiel und musste das Spielfeld verlassen, was die Ausgangslage für seine Mannschaft erheblich erschwerte. Trotz der numerischen Unterlegenheit ging der USC Bad Blumau mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

Aufholjagd der Gäste, die Entscheidung und zwei Platzverweise

Die zweite Halbzeit begann mit einem offensiven Feuerwerk des USV Dechantskirchen. Bereits in der 54. Minute gelang es Raphael Hammer, den Ausgleich zum 1:1 zu erzielen. Dieser Treffer verlieh den Gästen zusätzlichen Auftrieb, und nur zehn Minuten später war es Patrick Hofer, der den USV Dechantskirchen mit einem weiteren Tor in Führung brachte. Die Gäste hatten das Spiel gedreht und führten nun mit 2:1.

Der USC Bad Blumau kämpfte trotz Unterzahl tapfer weiter, doch in der 78. Minute setzte Laurenz Schabauer einen weiteren Nadelstich und erhöhte auf 3:1 für die Gäste. Der Treffer schien die Vorentscheidung zu sein, doch Tobias Eduard Maier vom USC Bad Blumau sorgte in der 81. Minute mit seinem zweiten Tor des Abends noch einmal für Spannung. Mit seinem Treffer zum 2:3 stellte er den Anschluss her und ließ die Heimfans wieder hoffen.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von intensiven Zweikämpfen und hektischen Aktionen. In der 90. Minute wurde Patrick Erhart vom USC Bad Blumau ebenfalls mit Rot vom Platz gestellt, was die Chancen auf einen späten Ausgleich weiter reduzierte. Nach fünf Minuten Nachspielzeit endete das Spiel schließlich mit einem 3:2-Sieg für den USV Dechantskirchen.

Der USC Bad Blumau zeigte trotz der beiden Platzverweise eine kämpferische Leistung, konnte jedoch die Niederlage nicht verhindern. Der USV Dechantskirchen hingegen bewies Moral und Effizienz vor dem Tor und sicherte sich wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze. Das Spiel bot den Zuschauern spannende und einigen Momente, die für reichlich Gesprächsstoff sorgen dürften.

Christian Weinig, Trainer des SV Dechantskirchen, über den 3:2-Sieg gegen Blumau:

„Zunächst einmal muss ich sagen, dass Blumau trotz des Tabellenplatzes eine richtig starke Mannschaft ist. Sie haben uns zu Beginn unter Druck gesetzt. Uns war von Anfang an klar, dass das kein leichtes Spiel werden würde, aber wir hatten uns fest vorgenommen, hier unbedingt drei Punkte mitzunehmen. Die Jungs waren hochmotiviert, und das hat man auch auf dem Platz gesehen.

Was den ersten Platzverweis betrifft: Aus meiner Sicht war das eine harte Entscheidung, und ich sage das nicht nur als Trainer der gegnerischen Mannschaft. Es war eine umstrittene Situation, die man sicher auch anders hätte bewerten können. Wir haben mit enormem Willen das Spiel gedreht. Besonders stolz bin ich auf die Moral der Mannschaft, die nach dem Rückstand nicht aufgegeben hat und mit einer kämpferischen Leistung das 3:1 erzielt hat.

Nach dem Anschlusstreffer zum 3:2 wurde es natürlich nochmal richtig spannend und umkämpft. Blumau hat alles versucht, um wieder ins Spiel zu kommen, und es gab viele intensive Zweikämpfe. Die zweite rote Karte gegen den gegnerischen Torhüter war aus meiner Sicht allerdings völlig klar. Unser Spieler wurde gefoult, und da gibt es für mich keine Diskussion. Die Entscheidung war absolut korrekt.

Insgesamt war das ein harter Kampf bis zum Schluss, aber am Ende haben wir uns die drei Punkte verdient. Die Mannschaft hat konzentriert weitergearbeitet, und genau diese Einstellung müssen wir auch in die nächsten Spiele mitnehmen. Jetzt freuen wir uns erstmal über den wichtigen Sieg und arbeiten fokussiert weiter, um unser Ziel zu erreichen.“

Aufstellungen:

Bad Blumau: Patrick Erhart, Blaz Verhovsek, Jan Reisinger, Felix Jörger, Patrick Schellnast, Wolfgang Rauer (K), Tobias Eduard Maier, Tobias Ralf Smounig, Sebastian Rauer, Marcel Himmler, Sebastian Paar

Ersatzspieler: Armin Koller, Nico Baranja, Manuel Brodtrager, Lukas König, Gergö Jordanics, Phillip Taucher

Trainer: Philipp Schmallegger

Dechantskirchen: Marcel Kaltenbacher, Daniel Putz (K), Michael Kogler, Michael Fabry, Raphael Franz Hammer, Laurenz Schabauer, Georg Kogler, Sebastian Höller, Patrick Oswald, Peter Jeitler, Lukas Zinggl

Ersatzspieler: Jürgen Salmhofer, Marco Glatz, Julian Pfeffer, Joachim Höller, Patrick Hofer, Thomas Höller

Trainer: Christian Weinig Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Bad Blumau : Dechantskirchen - 2:3 (1:0)

81 Tobias Eduard Maier 2:3

78 Laurenz Schabauer 1:3

64 Patrick Hofer 1:2

54 Raphael Franz Hammer 1:1

35 Tobias Eduard Maier 1:0

