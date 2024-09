USV Pöllauberg siegt knapp gegen SV Teubl St. Johann/Haide - 3:2 in unterhaltsamer Partie

Details Sonntag, 22. September 2024 16:32

In einem spannenden Match der Unterliga Ost konnte sich der USV Pöllauberg knapp mit 3:2 gegen den SV Teubl St. Johann/Haide durchsetzen. Die Gastgeber dominierten die erste Halbzeit und gingen mit einer 2:0-Führung in die Pause. Doch St. Johann/Haide kämpfte sich in der zweiten Hälfte zurück und machte die Partie noch einmal spannend.

Blitzstart für Pöllauberg - Führung nach fünf Minuten

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der fünften Minute brachte Erik Kalman Szabo den USV Pöllauberg mit 1:0 in Führung. Nach einem schnellen Angriff nutzte Szabo seine Chance eiskalt und ließ dem Torwart von St. Johann/Haide keine Chance.

Nächste Chance etwa 25 Meter vor dem Tor, trifft die Stange Kerni, Ticker-Reporter

Die Gäste hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und Pöllauberg nutzte dies konsequent aus. In der 24. Minute erhöhte Szabo auf 2:0. Wiesenhofer setzte sich auf der Seite durch und bediente Szabo, der aus kurzer Distanz einschob. St. Johann/Haide konnte in dieser Phase kaum Akzente setzen. So ging es mit einer 2:0 Führung in die Kabinen.

Aufholjagd von St. Johann/Haide

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich St. Johann/Haide deutlich verbessert und kam in der 68. Minute durch Thomas Schützenhöfer zum Anschlusstreffer. Schützenhöfer ließ nach einem schönen Pass zwei Gegenspieler stehen und schlenzte den Ball ins lange Eck zum 2:1.

In der 73. Minute vergab Pöllauberg eine große Chance, den alten Abstand wiederherzustellen, als ein Schuss knapp am Tor vorbeiging. Doch in der 86. Minute war es schließlich soweit: Mano Gabor Miskei stellte den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Nach einem flüssigen Angriff traf Miskei zum 3:1.

Das Spiel schien entschieden, doch St. Johann/Haide gab sich nicht auf. In der 89. Minute verkürzten sie durch ein Eigentor von Jaka Kuhar auf 3:2. Nach einer Hereingabe sprang der Ball unglücklich vom Verteidiger in die eigenen Maschen. Die Gäste drängten nun auf den Ausgleich und hatten in der 90. Minute noch eine Riesenchance, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei.

Die Nachspielzeit von vier Minuten wurde intensiv genutzt, beide Teams kämpften um jeden Ball. Letztendlich gelang es Pöllauberg jedoch, die knappe Führung über die Zeit zu bringen.

Der USV Pöllauberg konnte somit einen wichtigen Sieg einfahren und den SV Teubl St. Johann/Haide in einem aufregenden Spiel knapp besiegen. Die Gäste zeigten in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung, doch die frühe Führung und das dritte Tor von Pöllauberg waren entscheidend. Die Naturparkarena Pöllauberg erlebte ein unterhaltsames Spiel, das bis zur letzten Minute spannend blieb.

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Pöllauberg : St. Johann/H. - 3:2 (2:0)

89 Jaka Kuhar 3:2

86 Mano Gabor Miskei 3:1

68 Thomas Schützenhöfer 2:1

24 Erik Kalman Szabo 2:0

5 Erik Kalman Szabo 1:0

