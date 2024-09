Knapper Heimsieg: Pinggau-Friedberg bezwingt USV Pircha mit 2:1

Details Sonntag, 22. September 2024 21:38

In einer umkämpften Partie setzte sich der FC Pinggau-Friedberg knapp mit 2:1 gegen den USV BT-Group Pircha durch. Trotz eines frühen Rückstandes kämpfte sich die Heimmannschaft zurück und sicherte sich den Sieg in der 6. Runde der Unterliga Ost. Die Tore von David Hofer und Istvan Roth bescherten den Gastgebern den verdienten Erfolg - Pircha ist noch nicht perfekt in Fahrt und holte lediglich sechs Punkte aus den bisherigen fün Spielen.

So sieht der aktuelle Tabellenführer der Unterliga Ost aus.

Früher Rückstand und Ausgleich - 1:1 zur Pause

Das Spiel begann mit einem munteren Start beider Mannschaften. Schon in der 9. Minute gelang es dem USV Pircha, durch Lukas Höller in Führung zu gehen. Ein schneller Spielzug und ein präziser Abschluss ließen den Keeper von Pinggau-Friedberg chancenlos. Doch die Antwort der Heimmannschaft ließ nicht lange auf sich warten. Nur elf Minuten später, in der 20. Minute, erzielte David Hofer den Ausgleich für Pinggau-Friedberg. Ein sehenswerter Angriff brachte das 1:1 - das Team hat mittlerweile genug Selbstvertrauen um eine Rückstand auszugleichen.

In der Folgezeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Gastgeber. Beide Teams hatten ihre Chancen, doch es blieb bis zur Halbzeit beim Unentschieden.

Die Sonne scheint über dem Stadion Pinnggau-Friedberg. Herrliches Wetter zur Halbzeit, kurzes Leiberl absolut ausreichend. Bis später zum Anpfiff zur 2. Halbzeit!!! Christian Eggenreich, Ticker-Reporter

Die Halbzeitpause wurde bei herrlichem Wetter genossen, und die Zuschauer freuten sich auf eine spannende zweite Hälfte.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit - Tabellenführung für die Heimelf nach Platzverweis

Gleich nach dem Wiederanpfiff in der 46. Minute setzte Pinggau-Friedberg ein erstes Ausrufezeichen mit einer Großchance. Es dauerte jedoch bis zur 50. Minute, ehe die Heimmannschaft ihre Überlegenheit in Zählbares ummünzen konnte. Istvan Roth erzielte das wichtige 2:1 für Pinggau-Friedberg und brachte sein Team damit auf die Siegerstraße. Der Torschütze ließ dem Torhüter, David Sitar, von Pircha keine Abwehrmöglichkeit. Moral bewiesen, Spiel gedreht.

In der zweiten Halbzeit drängten beide Mannschaften weiter auf Tore. In der 55. Minute gab es eine folgenreiche Entscheidung des Schiedsrichters, die für Aufregung sorgte. Amir Babikir, bereits verwarnt, wurde frühzeitig zum Duschen geschickt. Der Gastgeber war nun in Unterzahl.

Dennoch blieb das Spiel hart umkämpft und spannend. In der 67. und 79. Minute hatte Pinggau-Friedberg zwei weitere Großchancen, die jedoch ungenutzt blieben. Auch Pircha kam in der 84. Minute noch einmal gefährlich vor das Tor, doch auch diese Gelegenheit wurde nicht verwertet. Die Schlussphase war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einem kleinen Scharmützel in der 90. Minute, das für beide beteiligten Spieler Roth und Sitar mit Gelb geahndet wurde.

Nach einer Minute Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Der FC Pinggau-Friedberg konnte sich über einen hart erkämpften, aber verdienten 2:1-Sieg freuen. Die Gäste aus Pircha mussten ohne Punkte die Heimreise antreten. Der Sieg für die Heimelf war letztlich vom Ergebnis knapp und sorgte für Jubel bei den Heimfans.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass das Spiel ein intensives Duell zweier Teams war, das den knapp 300 Fans viele spannende Momente und Tore bot. Die Entscheidung fiel letztlich zugunsten von Pinggau-Friedberg, die zwei ihrer zahlreichen Chancen nutzen konnten und die sich, mit den Treffern von David Hofer und Istvan Roth, den Sieg sicherten.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Lechner-Trainer Pinggau-Friedberg

"Verdienter Sieg meiner Mannschaft der in Unterzahl auch wesentlich höher ausfallen sollte.

Das einzige was ich meiner Mannschaft vorwerfen muss, ist die Chancenauswertung. Wir müssen das früher im Spiel erledigen dann wird das Spiel auch ruhiger.Trotzdem Kompliment an meine Mannschaft, die eine starke geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt hat. Der Lohn ist die Tabellenführung und diese hat sich meine Mannschaft regelrecht erarbeitet und da bin ich sehr stolz mit der Entwicklung meiner Männer. Wir sind mit diesen Prozess noch lange nicht fertig."

Aufstellungen:

Pinggau-Friedberg: Adam Schmidmajer - Lukas Pausakerl (K), Babikir Babikir, Gergö Gulyas, Stefan Graf, Florian Schreiner - Amir Babikir, Lukas Höller, Daniel Kaltenbacher, Alexander Schmutzer - Istvan Roth

Ersatzspieler: Daniel Prenner, Manuel Dorner, Manuel Pichlhöfer, Omer Babikir, Stefan Zingl, Ben Mayrhofer

Trainer: Ing. Wolfgang Lechner

- USV BT-GROUP Pircha: David Sitar - Jan Peter Rodler, Christian Almer, Florian Zöhrer, David Hofer (K) - Sascha Petz, Manuel Kamper, Teo Razpotnik, Florian Maurer - Pascal Muratha, Thomas Kollmann

Ersatzspieler: Andreas Ottacher, Albunit Berbatovci, Angelo Skof, Paul Sattler, Benjamin Smajic, Alexander Stößl

Trainer: Adi Mulahmetovic Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Pinggau-F. : Pircha - 2:1 (1:1)

50 Istvan Roth 2:1

20 David Hofer 1:1

9 Lukas Höller 1:0

