Unentschieden zwischen Tus Vorau und Union Gross Steinbach - Ausgleich in der Nachspielzeit

In einem spannenden Spiel trennten sich Tus Vorau und Union Gross Steinbach mit einem 3:3-Unentschieden. Beide Teams zeigten beeindruckende Leistungen und sorgten für ein aufregendes Fußballerlebnis. Der Gastgeber Tus Vorau ging zunächst in Führung, doch die Gäste von Union Gross Steinbach drehten das Spiel zu ihren Gunsten, bevor Vorau in der Schlussphase zurückschlug.

Frühe Führung und schneller Ausgleich

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und es dauerte nicht lange, bis der erste Treffer fiel. In der 34. Minute gelang es Mathias Kolb, den Gastgeber Tus Vorau in Führung zu bringen. Er nutzte eine gute Vorlage und ließ dem Torhüter von Union Gross Steinbach keine Chance. Die Freude über die Führung währte jedoch nur kurz. Bereits zwei Minuten später, in der 36. Minute, erzielte Moritz Käfer den Ausgleich für Union Gross Steinbach. Ein präziser Schuss ließ dem Torhüter von Tus Vorau keine Abwehrmöglichkeit.

Mit dem Stand von 1:1 ging es in die Halbzeitpause. Beide Mannschaften zeigten sich kämpferisch und waren darauf aus, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Furiose zweite Halbzeit

Nach der Pause legte Union Gross Steinbach einen Gang zu und setzte die Abwehr von Tus Vorau unter Druck. In der 55. Minute belohnten sie sich mit einem weiteren Treffer. Claudio Azola war der Torschütze, der sein Team mit 2:1 in Führung brachte. Der Schwung war nun auf Seiten der Gäste, und sie nutzen diesen Vorteil weiter aus.

In der 66. Minute erhöhte Georg Voit auf 3:1 für Union Gross Steinbach. Es schien, als hätten die Gäste das Spiel fest im Griff und Tus Vorau war sichtlich unter Druck. Doch die Gastgeber zeigten Moral und kämpften sich zurück ins Spiel.

In der 80. Minute gelang Markus Zarnhofer per Elfmeter der Anschlusstreffer zum 2:3. Mit diesem Tor schöpfte Tus Vorau wieder Hoffnung und setzte alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Die Spannung stieg, und die Zuschauer wurden Zeugen eines dramatischen Finales.

Last-Minute-Drama - am Ende steht es 3:3

Die Nachspielzeit war bereits angebrochen, als Tus Vorau noch einmal alles nach vorne warf. In der 94. Minute war es schließlich Mate Kozma-Bognar, der den viel umjubelten Ausgleich zum 3:3 erzielte. Sein präziser Schuss ließ den Torhüter von Union Gross Steinbach keine Chance und sicherte seinem Team einen wichtigen Punkt.

Nach 95 Minuten endete die Partie mit einem leistungsgerechten 3:3-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine starke Leistung und boten den Zuschauern ein packendes Fußballspiel. Während Tus Vorau mit einem Punkt zufrieden sein musste, hätte Union Gross Steinbach nach einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung sicherlich gerne mehr mitgenommen.

Unterliga Ost: Vorau : Gr. Steinbach - 3:3 (1:1)

94 Mate Kozma-Bognar 3:3

80 Markus Zarnhofer 2:3

66 Georg Voit 1:3

55 Claudio Azola 1:2

36 Moritz Käfer 1:1

34 Mathias Kolb 1:0

