Dramatischer Schlagabtausch: USC Bad Blumau siegt 4:3 gegen St. Johann/Haide

In einem torreichen Spiel der Unterliga Ost setzte sich der USC Rogner Bad Blumau knapp mit 4:3 gegen den SV Teubl St. Johann/Haide durch. Die Partie war geprägt von schnellen Spielzügen, sehenswerten Toren und dem Kampf um jeden Zentimeter auf dem Spielfeld. Trotz einer engagierten Leistung musste St. Johann/Haide sich letztlich geschlagen geben, nachdem Blaz Verhovsek in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer für die Gäste erzielte.

Frühe Führung für die Gäste - 2:1 für Blumau zum Pausenpfiff

Schon nach zwölf Minuten ging der USC Bad Blumau in Führung. Tobias Maier nutzte einen präzisen Pass in die Tiefe und brachte den Ball sicher im Tor unter. Dieser frühe Treffer setzte St. Johann/Haide unter Druck, doch die Heimmannschaft ließ sich davon nicht entmutigen und drängte auf den Ausgleich. Besonders Michael Polzhofer und Zsolt Csaba Hegyesi zeigten sich aktiv in der Offensive, jedoch hielt der starke Torhüter der Gäste mehrfach sensationell.

In der 38. Minute baute Manuel Brodtrager die Führung für Bad Blumau aus. Wieder war es ein gut gespielter Ball in die Mitte, den Brodtrager sicher verwandelte. St. Johann/Haide antwortete jedoch umgehend: Nur fünf Minuten später verwandelte Michael Polzhofer einen Elfmeter zum 1:2, nachdem ein Foul im Strafraum vorausgegangen war. Kurz darauf ertönte der Halbzeitpfiff, und die Zuschauer waren gespannt auf die zweite Hälfte.

Spannung bis zur letzten Minute - Tag der offenen Tür nach der Pause

Der zweite Durchgang begann mit einem hohen Tempo. In der 63. Minute gelang es Zsolt Csaba Hegyesi, nach einem Traumpass den Ausgleich zum 2:2 zu erzielen. Das Spiel wurde zunehmend intensiver, und beide Mannschaften kämpften um die Führung. Nur zwanzig Minuten später war es erneut Tobias Maier, der Bad Blumau mit einem geschickt herausgespielten Tor zum 2:3 in Führung brachte. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als Zsolt Csaba Hegyesi in der 89. Minute nach einem Traumpass von Schützi den erneuten Ausgleich für St. Johann/Haide erzielte.

Doch die Dramatik war noch nicht zu Ende. In der Nachspielzeit, als alles auf ein Unentschieden hinauslief, gelang Blaz Verhovsek nach einem Freistoß ein sehenswertes Volley-Tor, das USC Bad Blumau den knappen 4:3-Sieg sicherte. St. Johann/Haide zeigte sich enttäuscht, aber auch stolz auf ihre Leistung, die trotz der Niederlage viele positive Aspekte offenbarte.

Insgesamt war es ein packendes Spiel, das den Zuschauern beste Unterhaltung bot. Beide Teams zeigten großen Kampfgeist und spielerische Klasse, was die Partie zu einem unvergesslichen Ereignis machte. Am Ende konnte sich USC Bad Blumau knapp durchsetzen und nimmt die drei Punkte mit nach Hause.

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: St. Johann/H. : Bad Blumau - 3:4 (1:2)

92 Blaz Verhovsek 3:4

89 Zsolt Csaba Hegyesi 3:3

83 Tobias Eduard Maier 2:3

63 Zsolt Csaba Hegyesi 2:2

43 Michael Polzhofer 1:2

38 Manuel Brodtrager 0:2

12 Tobias Eduard Maier 0:1

