Klarer Sieg für Tus Vorau: Grafendorf chancenlos beim 0:4

Details Mittwoch, 25. September 2024 21:59

In einem Nachholspiel der Unterliga Ost traf der USV KAGER Bau Grafendorf zu Hause auf den TuS Spitzer Engineering Vorau. Nach den witterungsbedingten Ausfällen der letzten Woche wurde nun wieder gespielt, allerdings endete der Tag für Grafendorf mit einer bitteren 0:4-Niederlage. Trotz eines anfangs ausgeglichenen Spiels setzte sich die Mannschaft aus Vorau am Ende klar durch. Rund 200 Zuschauer sahen eine emotionsgeladene Partie, die von Schiedsrichter Daniel Stampfl mit insgesamt acht Gelben Karten unter Kontrolle gehalten werden musste.

Frühzeitiger Rückschlag für Grafendorf

Die Ausgangslage versprach eine spannende Begegnung: Beide Teams hatten sich viel vorgenommen. Grafendorf war mit neun Punkten ordentlich in die Saison gestartet, und auch Vorau wollte nach einem durchwachsenen Saisonbeginn wichtige Punkte holen. Doch schon früh zeigte sich, dass die Gäste aus Vorau am heutigen Tag deutlich überlegen waren.

In der 26. Minute gelang Michael Scherbichler nach einem sauber vorgetragenen Spielzug das 1:0 für Vorau. Die Grafendorfer, die bis dahin defensiv gut standen, gerieten mit dem Rückstand sichtlich aus dem Tritt und konnten nur schwer gegen die schnellen Angriffe der Gäste ankämpfen. In der 34. Minute folgte der nächste Schock: Mate Kozma-Bognar erhöhte auf 2:0, was die Hausherren noch weiter verunsicherte. Grafendorf fand kaum Mittel, um offensiv Gefahr zu erzeugen, und musste sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause verabschieden.

Kurz vor der Pause erlitt Grafendorf einen weiteren Rückschlag, als Adel Halilovic verletzungsbedingt in der 44. Minute das Spielfeld verlassen musste. Seine Auswechslung stellte eine zusätzliche Schwächung für das Team von Trainer Michael Erhart dar.

Vorau dominiert auch in der zweiten Hälfte

Nach der Pause zeigte sich ein ähnliches Bild. Vorau blieb die spielbestimmende Mannschaft und ließ den Ball sicher in den eigenen Reihen laufen. Die Hausherren aus Grafendorf hatten weiterhin Mühe, das Spiel an sich zu reißen oder gefährliche Torchancen zu kreieren.

In der 73. Minute sorgte Peter Gyepes dann für die Vorentscheidung: Mit einem präzisen Schuss erhöhte er auf 3:0. Grafendorf war zu diesem Zeitpunkt endgültig geschlagen, und Vorau spielte weiterhin dominant. Gyepes krönte seine starke Leistung nur sechs Minuten später mit einem weiteren Treffer zum 4:0-Endstand.

Emotionen und acht Gelbe Karten

Die Partie war nicht nur auf spielerischer Ebene intensiv, sondern auch in den Zweikämpfen ging es hoch her. Insgesamt musste Schiedsrichter Stampfl acht Mal die Gelbe Karte zeigen, um die aufkommenden Emotionen zu zügeln. Der Ausfall von Adel Halilovic, der in der 44. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, war ein zusätzlicher Rückschlag für das Team aus Grafendorf, das ohnehin mit den schnellen Angriffen von Vorau zu kämpfen hatte.

Blick nach vorn - die nächste Runde

Für den USV Grafendorf wird die Lage nun schwieriger: Nach dieser deutlichen Niederlage steht man mit neun Punkten im Mittelfeld der Tabelle und muss sich auf das nächste schwere Auswärtsspiel gegen den SV Schermann Erdbau Rohrbach vorbereiten.

Tus Vorau hingegen kann mit dem Auswärtssieg zufrieden auf das nächste Spiel gegen den FC Oberes Feistritztal blicken und hat nun zehn Punkte auf dem Konto, womit man sich im oberen Tabellenfeld festsetzt.

Stimme zum Spiel:

Trainer Stefan Haas von Tus Vorau zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Wir waren 90 Minuten überlegen. Es hätte sogar noch höher ausgehen können. Es war eine hart gespielte Partie, aber wir haben uns in den entscheidenden Momenten durchgesetzt. Besonders freut mich, dass alle Tore schön herausgespielt wurden. Dieser Auswärtssieg ist für uns eine Befreiung, vor allem nach unserem etwas schwierigen Saisonstart.“

Aufstellungen:

USV KAGER Bau Grafendorf:

Andreas Hofer, Bas Yannic Oomens, Jan-Peter Schöngrundner, Daniel Kopper, Markus Glatz, Mathieu Glatz, Tobias Ringhofer, Fabian Konrad (K), Rainer Figl, Michael Kölbl, Adel Halilovic

Ersatzspieler: Philipp Wiedner, Daniel Schwengerer, Raphael Gschiel, Blend Selimi, Bastian Konrad, Eric Wiedner

Trainer: Mag. Michael Erhart

TuS SPITZER Engineering Vorau:

Michael Pfeffer - Mathias Kolb, Mate Kozma-Bognar, Markus Kolb, Felix Teichert, Mark Megyesi - Michael Scherbichler (K), Johannes Stachl, Tobias Kolb, Markus Zarnhofer - Peter Gyepes

Ersatzspieler: Daniel Koller, Florian Narnhofer, Thomas Ebner, Jannik Haas, Samuel Nikolaus Pickl, Jan Luca Hofer

Trainer: Stefan Haas

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Grafendorf : Vorau - 0:4 (0:2)

79 Peter Gyepes 0:4

73 Peter Gyepes 0:3

34 Mate Kozma-Bognar 0:2

26 Michael Scherbichler 0:1

