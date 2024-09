Spörk nach erneutem Sieg: "Wir spielen gegen den Abstieg" - Pöllauberg siegt 3:1 gegen USV Pircha und ist auf dem 3. Tabellenplatz

Details Donnerstag, 26. September 2024 18:06

In einem Nachtrag der Unterliga Ost setzte sich USV Pöllauberg am Mittwochabend mit 3:1 gegen den Gastgeber USV BT-Group Pircha durch. In einem von Taktik und Zweikämpfen geprägten Spiel nutzten die Gäste aus Pöllauberg ihre Chancen eiskalt aus und konnten trotz fehlender Stammkräfte erneut überzeugen. Für Pircha hingegen war es die nächste Enttäuschung in einer bisher schweren Saison.

Pöllauberg ist hervorragend in Form und gewinnt auch beim heimstarken USV Pircha.

Blitzstart und erste Drangphase für Pöllauberg

Pöllauberg begann die Partie druckvoll und setzte die Gastgeber sofort unter Zugzwang. Bereits in der 7. Minute hatte Robin Wiesenhofer die erste große Chance, doch sein Versuch ging knapp daneben. Nur zwei Minuten später war es Christian Jokesch, der erneut eine vielversprechende Gelegenheit für die Gäste vergab. Die erste Viertelstunde gehörte klar den Gästen, die Pircha durch ihr hohes Pressing immer wieder in Bedrängnis brachten.

In der 10. Minute wurde der frühe Druck schließlich belohnt: Nach einem schnellen Konter über die rechte Seite erzielte Wiesenhofer das 1:0 für Pöllauberg und sorgte für die frühe Führung. Pircha zeigte sich von diesem Rückschlag jedoch unbeeindruckt und startete eine eigene Drangphase. Angetrieben von Christian Almer und Thomas Kollmann gelang ihnen in der 18. Minute der Ausgleich, als Almer einen schnellen Angriff der Gastgeber zum 1:1 vollendete.

Wiesenhofer trifft erneut – Pöllauberg geht wieder in Führung

Nach dem Ausgleich wirkte Pircha kurzzeitig stabiler, doch Pöllauberg blieb gefährlich. In der 29. Minute war es erneut Wiesenhofer, der seine starke Leistung mit seinem zweiten Treffer krönte. Nach einem Angriff über die rechte Seite legte Alexander Mayrhofer den Ball perfekt für den Doppelpacker auf, der zum 2:1 einschob. Dieser Treffer gab den Gästen noch mehr Selbstvertrauen, und sie kontrollierten das Geschehen bis zur Halbzeitpause.

Pircha kämpfte tapfer, doch bis zur Pause blieb es beim 1:2. Das Heimteam hatte kleinere Chancen, konnte aber keine klare Torchance mehr herausspielen.

Vorentscheidung in der zweiten Hälfte

In der zweiten Halbzeit versuchte Pircha, den Druck zu erhöhen, doch es waren erneut die Gäste, die eiskalt zuschlugen. In der 61. Minute sorgte Alexander Mayrhofer für die Vorentscheidung, als er nach einem präzisen Pass das 3:1 für Pöllauberg erzielte. Ein Schuss der Gäste traf später noch den Pfosten.

Pircha war nun endgültig unterlegen, während Pöllauberg die Führung souverän verwaltete und kaum noch nennenswerte Chancen zuließ. Trotz großer Anstrengungen konnten die Gastgeber das Blatt nicht mehr wenden. Pöllauberg stand defensiv kompakt und ließ bis zum Schlusspfiff nichts mehr anbrennen.

Die Partie endete mit einem verdienten 3:1-Auswärtssieg für USV Pöllauberg, die damit überraschend ihren dritten Tabellenplatz festigten und über den eigenen Erwartungen spielen.

Statement von Pöllauberg-Trainer Wolfgang Spörk:

„Wir haben aktuell einen Lauf, und vieles, was wir seit über einem Jahr aufbauen, zeigt jetzt zunehmend Wirkung. Ich bin stolz auf die Mannschaft, die heute trotz der verletzungsbedingten Ausfälle stark aufgetreten ist.

Besonders möchte ich Lukas Vogl hervorheben, der nach seiner langen Pause ein fantastisches Comeback hingelegt hat, als wäre er nie weg gewesen. Mit dem 3:1 haben wir den Sack zugemacht, auch wenn es ein hart umkämpftes Spiel war. Ich möchte, dass alle im Verein ruhig bleiben – wir spielen immer noch gegen den Abstieg. Ein großer Dank geht auch an meinen Co-Trainer Hermann Kraussler, der mir viel Arbeit abnimmt und hervorragend mit der Mannschaft arbeitet.“

Ausblick:

USV Pöllauberg hat sich mit dem Sieg auf den 3. Tabellenplatz vorgeschoben und kann nun selbstbewusst in das nächste Auswärtsspiel gegen USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen gehen. Trotz der aktuell starken Form will Trainer Spörk die Erwartungen dämpfen und die Konzentration auf den Klassenerhalt legen. Der nächste Gegner Dechantskirchen steht nur einen Punkt hinter Pöllauberg, was eine spannende Partie verspricht.

Für USV BT-Group Pircha ist die Niederlage hingegen ein bitterer Rückschlag. Nach sechs Spielen hat die Mannschaft nur sechs Punkte auf dem Konto und hinkt den eigenen Ansprüchen hinterher. Am kommenden Wochenende wartet mit SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab die aktuell Spitzenmannschaft der Liga, die eine echte Herausforderung darstellen wird. Pircha muss dringend eine Reaktion zeigen, um nicht weiter in der Tabelle abzurutschen.

Aufstellungen:

USV BT-Group Pircha:

David Sitar - Jan Peter Rodler, Christian Almer, Florian Zöhrer, David Hofer (K), Benjamin Smajic - Alexander Stößl, Teo Razpotnik, Florian Maurer - Pascal Muratha, Thomas Kollmann

Ersatzspieler: Andreas Ottacher, Albunit Berbatovci, Lorenz Gumpold, Manuel Kamper, Matic Pusnik, Angelo Skof

Trainer: Mario Paar

USV Pöllauberg:

Lukas Kitting - Robin Wiesenhofer, Julian Goger, Mano Gabor Miskei, Alexander Mayrhofer, Michael Massing, Philipp Almbauer, Dominik Maierhofer, Raphael Terler (K), Thomas Schloffer, Christian Jokesch

Ersatzspieler: Matias Kielnhofer, Kole Cokov, Martin Höfler, Hannes Rechberger, Fabian Rother, Lukas Vogl

Trainer: Wolfgang Spörk

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Pircha : Pöllauberg - 1:3 (1:2)

61 Alexander Mayrhofer 1:3

29 Robin Wiesenhofer 1:2

18 Christian Almer 1:1

10 Robin Wiesenhofer 0:1

