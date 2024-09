St. Ruprecht feiert dominanten 6:2-Sieg in Pircha – Team bleibt die Überraschung der Liga

Details Freitag, 27. September 2024 23:15

Im torreichen Duell der Unterliga Ost setzte sich der SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab eindrucksvoll mit 6:2 gegen den USV BT-Group Pircha durch. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gäste den Grundstein vor 250 Zuschauern für ihren klaren Erfolg, während Pircha trotz eines kurzen Aufbäumens in der zweiten Halbzeit den Tabellenführer nicht ernsthaft gefährden konnte. Mit dieser herausragenden Leistung unterstrich St. Ruprecht seine Ambitionen, den Platz an der Tabellenspitze zu festigen.

Dominante erste Halbzeit von St. Ruprecht - zur Pause führt der Gast mit 3:1

Das Spiel begann fulminant: Bereits in der vierten Minute brachte Kevin Steiner den SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab in Führung. Der schnelle Treffer resultierte aus einem präzisen Pass, den Steiner eiskalt verwandelte. Doch USV Pircha zeigte sich zunächst unbeeindruckt und antwortete prompt. In der 11. Minute erzielte Thomas Kollmann per Kopf den Ausgleich, und kurzzeitig keimte bei den Gastgebern Hoffnung auf.

Doch St. Ruprecht ließ sich von diesem Gegentreffer nicht verunsichern. In der 25. Minute schlug Sebastian Bloder mit einem brillanten Solo zurück und brachte seine Mannschaft erneut in Führung. Noch vor der Halbzeit erhöhte Bloder nach einer scharf getretenen Ecke von Mark Voit auf 3:1, womit die Gäste ihre Dominanz eindrucksvoll zur Schau stellten. Der Halbzeitstand spiegelte die Kräfteverhältnisse wider: St. Ruprecht kontrollierte das Spielgeschehen und ließ Pircha kaum Raum zur Entfaltung.

Pirchas Hoffnung erlischt in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit kam USV Pircha zunächst besser ins Spiel und konnte durch einen weiteren Kopfballtreffer von Thomas Kollmann in der 48. Minute auf 2:3 verkürzen. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten.

In der 70. Minute legte Voit mit einer präzisen Kopfballvorlage für Heiko Rieger auf, der sicher zum 4:2 einschob.

St. Ruprecht blieb weiterhin spielbestimmend und nutzte auch die sich bietenden Standardsituationen effizient aus. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Kapitän Daniel Schlemmer in der 78. Minute souverän einen Elfmeter zum 5:2. Den Schlusspunkt der Partie setzte schließlich Voit selbst, der seine überragende Leistung in der 84. Minute mit einem sehenswerten Treffer zum 6:2-Endstand krönte.

Trotz einer kurzen Druckphase nach der Halbzeit gelang es Pircha nicht, den Tabellenführer ernsthaft zu gefährden. St. Ruprecht verteidigte geschickt und lauerte auf Konter. Am Ende stand ein hochverdienter Sieg zu Buche, der die Mannschaft weiterhin an der Tabellenspitze der Unterliga Ost hält.

Statement von Mark Voit, SC St. Ruprecht/Raab

„Wir sind aktuell super drauf und haben eine großartige Team-Chemie. Wir verstehen uns alle sehr gut, und ich glaube, das sieht man auch auf dem Platz. Wir haben Spaß am Spiel und spielen befreit auf. Heute konnten wir alles umsetzen, was wir uns vorgenommen haben, und haben viele Chancen herausgespielt, woraus auch schöne Tore entstanden sind. Eine super 6-Punkte-Woche für uns! Wir bleiben fokussiert und freuen uns schon aufs nächste Spiel.“

Ausblick:

Mit diesem klaren Sieg festigt der SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab seine Position an der Tabellenspitze der Unterliga Ost und geht mit viel Selbstvertrauen in die kommenden Partien. Besonders die starke Teamchemie und das offensive Spiel sorgen aktuell für Begeisterung bei den Fans. Pircha hingegen bleibt weiterhin hinter den Erwartungen zurück und wird hart daran arbeiten müssen, den Anschluss im Mittelfeld der Tabelle nicht zu verlieren.

Aufstellungen:

USV BT-Group Pircha:

David Sitar - Jan Peter Rodler, Christian Almer, David Hofer (K) - Sascha Petz, Manuel Kamper, Angelo Skof, Teo Razpotnik, Florian Maurer - Pascal Muratha, Thomas Kollmann Ersatzspieler: Andreas Ottacher, Florian Zöhrer, Lorenz Gumpold, Albunit Berbatovci, Matic Pusnik, Alexander Stößl

Trainer: Mario Paar

SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab:

Markus Meier - Mario Herbert Rosenfelder, Matthias Kuchenmeister - Alexander Mauthner, Martin Weber, Mark Voit, Daniel Schlemmer (K), Haris Causevic - Sebastian Bloder, Heiko Rieger, Kevin Steiner Ersatzspieler: Daniel Goldgruber, Tobias Richard Mauthner, Paul Alexander Strobl, Fabian Terihay, Cölestin Moosbacher, Benjamin Tahiri

Trainer: Manfred Mandl

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Pircha : St. Ruprecht - 2:6 (1:3)

84 Mark Voit 2:6

78 Daniel Schlemmer 2:5

70 Heiko Rieger 2:4

48 Thomas Kollmann 2:3

33 Sebastian Bloder 1:3

25 Sebastian Bloder 1:2

11 Thomas Kollmann 1:1

4 Kevin Steiner 0:1

