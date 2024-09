Spektakel in der Ostliga: sieben Tore bei Gross Steinbach gegen Greinbach

Details Samstag, 28. September 2024 00:16

Im torreichen Aufeinandertreffen der siebten Runde der Unterliga Ost sicherte sich Tus Greinbach einen eindrucksvollen 5:2-Auswärtssieg gegen Union Gross Steinbach. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 3:0 und zeigten auch in der zweiten Hälfte keine Schwächen. Trotz der zwei Treffer der Heimmannschaft in der zweiten Halbzeit konnte Gross Steinbach das Spiel nicht mehr drehen.

Frühe Führung für Tus Greinbach - nach drei Minuten führt der Favorit

Bereits in der vierten Spielminute setzte Tus Greinbach das erste Ausrufezeichen. Vid Kovacec eröffnete den Torreigen mit einem frühen Treffer zum 1:0 für die Gäste. Das schnelle Tor setzte Union Gross Steinbach unter Druck, die sich daraufhin bemühten, ins Spiel zu finden, jedoch ohne durchschlagenden Erfolg. Trotz guter Kombinationen, wie in der 14. Minute, fehlte es den Gastgebern an der nötigen Präzision im Abschluss.

In der 18. Minute gelang Vid Kovacec erneut ein Treffer. Nach einer starken Parade des heimischenTorwarts konnte der Nachschuss zum 2:0 verwertet werden. Gross Steinbach fand auch nach diesem Doppelschlag keine Antwort und musste in der 43. Minute den dritten Gegentreffer hinnehmen. Nach einer Ecke setzte Luka Jakopovic den Ball an die Innenlatte und dann ins Netz, was den Halbzeitstand von 3:0 für Tus Greinbach besiegelte.

Weitere Treffer in der 2. Halbzeit - am Ende gewinnt Greinbach mit 5:2

Die zweite Hälfte begann mit einer weiterhin dominanten Vorstellung der Gäste. In der 57. Minute war es wieder Manuel Lechner, der nach einer Ecke zum 4:0 für Tus Greinbach traf. Die Gastgeber konnten jedoch in der 69. Minute einen Hoffnungsschimmer verzeichnen, als Moritz Käfer einen Nachschuss verwertete und auf 1:4 verkürzte. Doch Tus Greinbach blieb unbeeindruckt und stellte nur acht Minuten später den alten Abstand wieder her. Nach einer erneuten Ecke erzielte Manuel Lechner in der 77. Minute seinen zweiten Treffer des Abends zum 5:1.

Trotz des deutlichen Rückstands kämpfte Union Gross Steinbach weiter. In der 89. Minute gelang Leo Kovacic nach der dritten Ecke hintereinander ein Kopfballtor zum 2:5. Die anschließenden fünf Minuten Nachspielzeit brachten keine weiteren Tore mehr, sodass das Spiel mit einem Endstand von 2:5 zu Gunsten von Tus Greinbach endete.

Union Gross Steinbach hat sich trotz der Niederlage nicht kampflos ergeben und zeigte insbesondere in der zweiten Hälfte Moral. Tus Greinbach hingegen präsentierte sich von Beginn an als das stärkere Team und nutzte die sich bietenden Chancen konsequent aus. Der Sieg katapultiert die Gäste weiter nach oben in der Tabelle der Unterliga Ost.

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Gr. Steinbach : Greinbach - 2:5 (0:3)

89 Leo Kovacic 2:5

77 Manuel Lechner 1:5

69 Moritz Käfer 1:4

57 Manuel Lechner 0:4

43 Luka Jakopovic 0:3

18 Vid Kovacec 0:2

4 Vid Kovacec 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.