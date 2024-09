Pinggau-Friedberg gewinnt bei St. Johann/Haide mit 5:2 - entscheidende Treffer nach der Pause

Details Samstag, 28. September 2024 20:17

In einer torreichen Partie der 7. Runde der Unterliga Ost konnte sich der FC Pinggau-Friedberg auswärts gegen den SV Teubl St. Johann/Haide mit einem beeindruckenden 5:2 durchsetzen. Während die erste Halbzeit mit einem ausgeglichenen 2:2 endete, konnte Pinggau-Friedberg in der zweiten Hälfte das Spiel zu ihren Gunsten entscheiden. Herausragende Akteure auf beiden Seiten sorgten für spannende Momente und ein torreiches Spektakel, das die Fans beider Lager bis zur letzten Minute in Atem hielt.

Ausgeglichener Beginn mit Toren auf beiden Seiten - 2:2 zur Pause

Schon früh in der Partie setzten beide Teams Akzente. In der 8. Minute gelang dem FC Pinggau-Friedberg der erste Treffer des Abends, als Lukas Pausakerl nach einem Eckball per Kopf erfolgreich war und die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Die Heimmannschaft aus St. Johann/Haide zeigte sich jedoch unbeeindruckt und versuchte, schnell zum Ausgleich zu kommen.

Doch es war erneut Pinggau-Friedberg, die in der 27. Minute zuschlugen. Istvan Roth nutzte eine sich bietende Gelegenheit und erhöhte auf 2:0 für die Gäste. St. Johann/Haide steckte jedoch nicht auf und zeigte großen Kampfgeist. In der 38. Minute gelang Paul Sommer der Anschlusstreffer, nachdem er eine schöne Hereingabe von Kevin Gremsl verwertete. Nur fünf Minuten später, in der 43. Minute, folgte der Ausgleich durch Marcel Mogg, der nach einem beeindruckenden Solo von Zsolt Hegyesi den Ball mit einem gekonnten Schuss am Torhüter vorbei ins Netz brachte. Mit einem 2:2 ging es in die Halbzeitpause.

Pinggau-Friedberg dominiert zweite Halbzeit und gewinnt 5:2

Die zweite Hälfte begann ebenso intensiv, doch es war der FC Pinggau-Friedberg, der die besseren Chancen hatte. In der 60. Minute gelang Manuel Dorner der Führungstreffer zum 3:2 für die Gäste. St. Johann/Haide bemühte sich weiterhin, das Spiel erneut auszugleichen, konnte jedoch die gut organisierte Defensive von Pinggau-Friedberg nicht überwinden.

In der 84. Minute baute Istvan Roth mit seinem zweiten Treffer des Abends die Führung auf 4:2 aus, was für eine Vorentscheidung sorgte. Kurz vor Schluss setzte Manuel Pichlhöfer in der 90. Minute den Schlusspunkt mit einem weiteren Treffer für Pinggau-Friedberg, der das Endergebnis von 5:2 besiegelte.

Der Schlusspfiff ertönte nach einer intensiven und spannenden Partie, die sowohl den Spielern als auch den Zuschauern einiges abverlangte. Die Mannschaft von Pinggau-Friedberg konnte sich am Ende über einen verdienten Sieg freuen, während St. Johann/Haide trotz einer engagierten Leistung am Ende mit leeren Händen dastand.

Stimme zum Spiel:

Sebastian Benthe - FC Pinggau-Friedberg

"Verdienter Sieg unserer Mannschaft!

Wir gingen verdient durch einen Eckball in Führung und legten direkt mit dem 0:2 nach. In der Folge hatten wir zahlreiche Chancen, um das Ergebnis weiter auszubauen, doch der letzte Pass wollte einfach nicht ankommen. Unglücklicherweise kassierten wir durch eigene Fehler und zwei Konter das 2:2, mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte dominierten wir klar das Geschehen. Wir spielten nur noch auf ein Tor und belohnten uns mit drei weiteren Treffern. Eine starke Leistung unserer Mannschaft – herzlichen Glückwunsch!

Wäre das Spiel anders ausgegangen, hätten wir am Samstagvormittag wohl ein Training gehabt!"

Aufstellungen:

SV Teubl St.Johann/Haide: Elias Ferstl, Alexander Christian Kernbichler, Kevin Gremsl (K), Zsolt Csaba Hegyesi, Marcel Mogg, Jonas Kneissl, Michael Polzhofer, Tamas Baliko, Alexander Freitag, Paul Sommer, Tobias Freitag

Ersatzspieler: Christoph Goger, Dominik Kernbichler, Thomas Reisinger, Tobias Fuchs, Thomas Handler, Markus Reiterer

Trainer: Ewald Frey

- Pinggau-Friedberg: Adam Schmidmajer, Amir Babikir, Lukas Pausakerl, Manuel Dorner (K), Istvan Roth, Omer Babikir, Gergö Gulyas, Stefan Graf, Florian Schreiner, Stefan Zingl, Daniel Kaltenbacher

Ersatzspieler: Jakob Zingl, Sebastian Benthe, Manuel Pichlhöfer, Ben Mayrhofer, Florian Glatzl, Lukas Höller

Trainer: Wolfgang Lechner Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: St. Johann/H. : Pinggau-F. - 2:5 (2:2)

94 Manuel Pichlhöfer 2:5

84 Istvan Roth 2:4

60 Manuel Dorner 2:3

43 Marcel Mogg 2:2

38 Paul Sommer 1:2

27 Istvan Roth 0:2

8 Lukas Pausakerl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.