FC Oberes Feistritztal und TuS Spitzer Engineering Vorau trennen sich torlos

Details Samstag, 28. September 2024 21:40

In der umkämpften Begegnung zwischen dem FC Oberes Feistritztal und TuS Spitzer Engineering Vorau kam es am Freitagabend zu einem torlosen Unentschieden. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten konnte keine der Mannschaften den entscheidenden Treffer erzielen. Das Spiel in der Unterliga Ost blieb somit bis zum Schlusspfiff spannend, jedoch ohne den ersehnten Torerfolg.

Die Birkfelder sind gut in die Saison gestartet, feierten zu Begin der Saison und sammeln nun weiter Punkte.

Erste Halbzeit: Chancen auf beiden Seiten

Der FC Oberes Feistritztal und Tus Vorau lieferten sich von Beginn an ein intensives Duell.

Erste Riesenchance im Spiel. Flanke von rechts an den Fünfer und Patrick Riegler scheitert per Kopf am Torwart. Mathias Almer, Ticker-Reporter

Kurz vor der Pause hatte Zarnofer eine gute Gelegenheit für die Gäste, sein Schuss verfehlte das Tor jedoch. So sahen die Zuschauer eine umkämpfte Partie, die vieles bot, der aber die Tore fehlten. So ging man torlos in die Kabinen.

Zweite Halbzeit: Kampf um den Sieg

In der zweiten Halbzeit setzte sich der spannende Schlagabtausch fort. Beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball und suchten die entscheidende Lücke in der Abwehr des Gegners. Trotz mehrerer guter Ansätze und intensiver Spielzüge konnte keine der beiden Mannschaften den Ball im Netz unterbringen.

Die Abwehrreihen standen stabil und ließen nur wenige klare Torchancen zu. Die Torhüter beider Mannschaften, Sascha Harrer für den FC Oberes Feistritztal und Michael Pfeffer für Tus Vorau, zeigten eine beeindruckende Leistung und hielten ihre Mannschaften im Spiel.

Mit fortschreitender Spielzeit nahm die Intensität des Spiels weiter zu. Beide Trainer versuchten durch taktische Anpassungen und Einwechselungen neuen Schwung in die Partie zu bringen, jedoch blieb der Torerfolg aus. Die Abwehrreihen und Torhüter dominierten weiterhin das Geschehen auf dem Platz.

Schließlich endete die Partie nach 90 Minuten mit einem torlosen 0:0-Unentschieden. Trotz des Fehlens von Toren war das Spiel reich an spannenden Momenten und Chancen. Die Zuschauer wurden mit einem packenden Duell belohnt, bei dem sich beide Mannschaften nichts schenkten, dem jedoch die Tore als Würze des Spiels fehllten.

Stimme zum Spiel

Roland Wurm - Sportlicher Leiter FC Oberes Feistritztal

„Die Jungs haben sich viel vorgenommen und stark begonnen. Das Spiel war sehr intensiv, aber fair geführt. Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt. Im Endeffekt war es eine gerechte Punkteteilung und wir sind froh, dass wir wieder angeschrieben haben. Die Jungs arbeiten überragend in den Trainings, ein tolles Team.“

Bericht Florian Kober

