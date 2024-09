SV Rohrbach feiert Heimsieg gegen USV Grafendorf nach Pausenrückstand

Im spannenden Duell der Unterliga Ost (STMK) setzte sich der SV Rohrbach am Sonntag gegen den USV Grafendorf mit einem 3:1 durch. Nachdem die Gäste zur Halbzeit mit 1:0 in Führung lagen, drehte der SV Rohrbach in der zweiten Hälfte mächtig auf und erzielte drei Tore. Es war ein Spiel voller spannender Momente, in dem besonders die Offensivkräfte des SV Rohrbach glänzten.

Grafendorf geht früh in Führung

Die Partie startete furios, als bereits in der siebten Minute der USV Grafendorf durch Konrad Fabian in Führung ging. Ein Fehler von Rodler ermöglichte Fabian eine eiskalte Verwertung und brachte die Gäste früh mit 1:0 in Front. Der SV Rohrbach zeigte sich jedoch unbeeindruckt und drängte sofort auf den Ausgleich. Bereits in der elften Minute hatte Schermann die erste Chance für den Gastgeber, verpasste aber knapp.

In der 13. Minute hatte der SV Rohrbach erneut eine gute Gelegenheit, doch ein Bein von Grafendorf verhinderte den Abschluss. Der Druck der Heimelf nahm weiter zu, und in der 17. Minute sorgte ein Freistoß von Lechner für Aufregung. Der Ball traf die zweite Stange, und die Rohrbacher reklamierten vehement, dass der Ball die Linie überschritten hatte, aber der Schiedsrichter entschied auf Weiterspielen.

Der SV Rohrbach ließ nicht locker. Schermann brachte in der 28. Minute den Ball auf Feiner, dessen Schuss jedoch knapp am Tor vorbeiging. Weitere Chancen blieben ungenutzt, und so ging es mit der knappen Führung der Gäste in die Halbzeitpause.

Rohrbach dreht die Partie in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kam der SV Rohrbach mit viel Schwung aus der Kabine. In der 55. Minute versuchte es Wieser mit einem Schuss, doch der Torwart von Grafendorf, Hofer, parierte sicher. Eine Minute später scheiterte Trdan mit einem Lattenschuss, und kurz darauf setzte Lechner einen Freistoß über das Tor.

Die Bemühungen der Rohrbacher wurden schließlich in der 62. Minute belohnt. Resch spielte einen hervorragenden Ball auf Feiner, der eiskalt zum 1:1-Ausgleich traf. Nur vier Minuten später drehte der SV Rohrbach das Spiel komplett. Rujovic steckte den Ball auf Schermann durch, der Zsifkovits perfekt bediente. Zsifkovits ließ sich die Chance nicht entgehen und traf zum 2:1 für den Gastgeber.

Der SV Rohrbach drückte weiter und wollte die Entscheidung. In der 74. Minute gelang ihnen das dritte Tor. Feiner spielte einen Zuckerpass auf Schermann, der erneut eiskalt blieb und das 3:1 erzielte. Die Gäste aus Grafendorf fanden keine Antwort mehr auf das druckvolle Spiel der Rohrbacher, die die Partie bis zum Ende kontrollierten.

In den letzten Minuten des Spiels versuchten die Gäste noch einmal, sich aufzubäumen, doch die Defensive des SV Rohrbach stand sicher. In der 86. Minute zeigte sich erneut die gute Zusammenarbeit der Rohrbacher, als Feiner und Schermann gemeinsam Rujovic in Szene setzten, doch dieser verpasste knapp.

Nach 90 Minuten und einer kurzen Nachspielzeit war der verdiente Sieg des SV Rohrbach besiegelt. Mit einem Endstand von 3:1 sicherte sich das Team wichtige Punkte in der 7. Runde der Unterliga Ost (STMK). Der SV Rohrbach zeigte besonders in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Leistung und belohnte sich mit einem verdienten Sieg.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Christoph Riedenbauer (960 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Christoph Riedenbauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.