SV Feldbach gewinnt unterhaltsamen Nachtrag beim USV Hof deutlich und verdient

Im Nachtragsspiel der 8. Runde der Unterliga Süd setzte sich der SV multicenter Feldbach 1919 mit 4:1 gegen den USV Raiffeisen Hof durch. Feldbach startete stark in die Partie und zeigte eine offensive Dominanz, die sich bereits in der frühen Führung widerspiegelte. Trotz der Bemühungen des USV Hof, ins Spiel zu finden und selbst Nadelstiche zu setzen, behielten die Schützlinge von Werner Ostermann an diesem Dienstagabend vor 80 Zuschauern verdientermaßen die Oberhand.

Musste mit Verdacht auf eine Knieverletzung ausgewechselt werden: Raphael Mayr.

Feldbach dominiert die erste Hälfte und führt zur Pause verdient

Bereits in der Anfangsphase machte Feldbach klar, dass sie die Begegnung dominieren wollten. In der 7. Minute erzielte Emir Poric das 0:1, nachdem ein sauberer Spielaufbau über den rechten Flügel zu einem präzisen Flachschuss im Strafraum führte, der im langen Eck landete. Feldbachs Offensivdrang setzte die Gastgeber unter Druck, und die Gäste aus der Bezirkshauptstadt zeigten sich in der Folgezeit weiter engagiert.

Ein weiteres Tor für Feldbach fiel in der 28. Minute durch Ramaz Shakarishvili, dessen Schusstechnik aus 15 Metern überragend war und der Ball via Innenstange im langen Eck einschlug. Der USV Hof schaffte es, in der 36. Minute durch Michael Frankl den Anschlusstreffer zu erzielen. Nach einem Eckball herrschte Unordnung im Strafraum, und Frankl nutzte die Gelegenheit, um aus kurzer Distanz ins leere Tor einzuschieben. Doch noch vor der Halbzeit sorgte ein unglückliches Eigentor von Nico Seidl, das aus einer Hereingabe resultierte, für den Zwei-Tore-Vorsprung zugunsten von Feldbach.

Weniger Großchancen in Akt zwei - Feldbach macht alles klar

Nach der Pause suchte Feldbach weiterhin den Weg nach vorne und ließ nicht nach. Obwohl die Partie zeitweise hektisch und fehleranfällig war, blieben die Gäste am Drücker. In der 62. Minute traf Michael Hochleitner die Innenstange, was die Entscheidung aufschob. Schließlich machte Emir Poric in der 79. Minute mit einem Distanzschuss aus 25 Metern, der perfekt im linken Eck landete, alles klar. Dieser Treffer zum 1:4 war der Schlusspunkt eines Spiels, in dem der SV Feldbach die deutlich zielstrebigere Mannschaft war.

In den letzten Minuten, einschließlich der kurzen Nachspielzeit, konnte der USV Hof nichts mehr entgegensetzen. Die Begegnung endete mit einem verdienten 4:1-Erfolg für Feldbach, das damit drei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen konnten.

Aufstellungen Hof SU: Johannes Graf, Alen Klobasa, Zak Pucko, Mathis Frühwirth, Jan Husar, Michael Frankl, Rok Ribic (K), Ales Kalamar, Kevin Poredos, Felix Rindler, Nico Seidl



Ersatzspieler: Elias Müller, Jonas Erwin Lackner, Alexander Adam, Jonas Karl Unger, Tobias Seidl, Sebastian Graf



Trainer: Dominik Kovacic

SV multicenter FELDBACH 1919: Marcel Stumberger, Gerald Nutz (K), Rok Straus, Erwin Imsirovic, Emir Poric, Ramaz Shakarishvili, Michael Hochleitner, Lukas Bracun, Vito Milosevic, Michael Berger, Raphael Mayr



Ersatzspieler: Tim Christopher Farkas, Hasan Kalender, Federico Wolf, Hüseyin Kalender, Berdan Karadag



Trainer: Werner Ostermann

