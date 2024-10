Drei Tore, vier Mal Alu, ein Trainer-Ausschluss: SV Klöch gewinnt rassiges Derby gegen FC Bad Radkersburg

Details Mittwoch, 09. Oktober 2024 21:40

Im Nachtrag und zugleich Derbykracher der 8. Runde in der Unterliga Süd triumphierte der SV ALAS Sturm Klöch am Mittwochabend mit 2:1 gegen den FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg. Die Partie im Traminerstadion bot den 100 Zuschauern spannende Momente und wurde letztlich durch die herausragende Leistung von Kresimir Matovina entschieden, der beide Tore für die Gastgeber erzielte. Trotz intensiver Bemühungen und vier Aluminiumtreffer verpassten die Gäste die Chance, an die Tabellenspitze zurückzukehren.

Intensive erste Halbzeit endet leistungsgerecht remis

Das Spiel begann mit leichten Vorteilen für die Gäste aus Bad Radkersburg, die sich mit konkreteren Ideen im Vorwärtsgang präsentierten. Doch es dauerte bis zur 17. Minute, bis der erste Treffer fiel: Robin Mass brachte den FC Bad Radkersburg mit einem präzisen Abschluss nach einer indirekten Freistoß-Variante in Führung - via Innenstange schlug die Kugel im kurzen Eck ein. Klöch ließ sich jedoch nicht entmutigen und kam zunehmend besser ins Spiel. In der 31. Minute belohnte sich das Heimteam für seine Bemühungen, als Kresimir Matovina einen Elfmeter sicher zum Ausgleich verwandelte.

Die Partie gestaltete sich im Anschluss ausgeglichen, wobei beide Teams ihre Chancen hatten. Kurz vor der Halbzeit konnte Matovina beinahe den Führungstreffer erzielen, scheiterte jedoch im Eins-gegen-Eins an Gästekeeper Matej Andrejc. Somit ging es mit einem leistungsgerechten 1:1 in die Pause.

Offener Schlagabtausch mit Radkersburger Chancen-Plus - Hausherren behalten jedoch Oberhand

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel intensiv und umkämpft. Die Gäste drängten zunächst auf den erneuten Führungstreffer und hatten Pech, als Elias Zenz' Kopfball am Aluminium scheiterte. Auch Jernej Trstenjak traf im Verlauf der zweiten Halbzeit gleich zweimal das Aluminium, was den Gästen letztlich zum Verhängnis wurde.

In der 66. Minute drehte der SV Sturm Klöch das Spiel zu seinen Gunsten. Wieder war es Kresimir Matovina, der mit einem sehenswerten Schuss aus 20 Metern den Ball ins rechte Kreuzeck versenkte und damit das 2:1 für die Hausherren markierte. Bad Radkersburg warf in den Schlussminuten alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzielen, mangelte es jedoch an Spielglück sowie Durchschlagskraft. In der 90. Minute hatte Kresimir Matovina für das Heim-Team sogar die Chance, das Spiel endgültig zu entscheiden, doch sein Schuss aus spitzem Winkel wurde von Andrejc pariert.

Die Dramatik erreichte ihren Höhepunkt, als der Trainer der Heimelf, Luka Pekez, in der 92. Minute aufgrund einer Unsportlichkeit die rote Karte sah. Ein zweiter Ball wurde während eines Angriffs der Gäste aufs Spielfeld geworfen, was für mächtig Unruhe sorgte. Trotz aller Bemühungen gelang es dem FC Bad Radkersburg nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. Das Spiel endete schließlich mit einem 2:1-Sieg für den SV Sturm Klöch, der den zweiten Saisonsieg feiert.

SPIELFILM im LIGAPORTAL-LIVETICKER!

Aufstellungen

SV ALAS Sturm Klöch: Rene Pösendorfer - Alen Katan, Denis Barbic (K), Aljaz Horvat - Damir Bogovic´, Kresimir Matovina, Rok Kotnik, Mitja Novinic, Luka Madon - Sebastian Schadler, Matija Čakarun



Ersatzspieler: Matej Kraner, Josip Stignjedec, Lukas Engel, Klemen Zver



Trainer: Luka Pekez

FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg: Matej Andrejc - Anej Meznaric, Tine Tramte, Philipp Kniewallner, Elias Zenz, Zan Bucek - Jernej Trstenjak, Andrej Dugolin (K), Tadej Flisar, Robin Mass - Edin Avdic



Ersatzspieler: Matjaz Kuzma, Christoph Pendl, Maximilian Frühwirth, Sebastian Griebichler



Trainer: Franz Eibl

