Kirchbach will Kampf um Top-Plätze aufnehmen

Details Donnerstag, 20. Februar 2020 10:50

Der SV Kirchbach beendete die Hinrunde in der steirischen Unterliga Süd auf dem zehnten Tabellenplatz. Man konnte 16 Punkte holen und dürfte damit wohl zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Kicker Samuel Schwarz. Der Spieler stand uns für ein Interview zur Verfügung. Wir wollten von ihm wissen, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und ob es Transfers geben wird. Außerdem wollten wir wissen, wie sich die Kirchbacher auf die Rückrunde vorbereiten.

LIGAPORTAL: Die Herbstsaison ist Geschichte: Wie sieht dein Resümee aus? Was hat nicht gepasst?

Samuel Schwarz: "Die Herbstsaison ist im Großen und Ganzen gut verlaufen wir sind voll dabei im Rennen und den 2. Platz. Wir müssen jetzt im Frühjahr einfach konstanter werden und alle unser Potential abrufen. Ich denke dann werden wir bis zum Schluss vorne mitmischen."

LIGAPORTAL: Welche Teams haben dich überrascht - positiv und negativ?

Samuel Schwarz: "Schade ist es für die gesamte Liga das Großwilfersdorf den Spielbetrieb eingestellt hat und somit die erbrachten Leistungen in diesem Spiel nun wertlos sind. Siebing hat natürlich eine furiose Hinrunde gespielt, sie werden nur noch sehr schwer von irgendeiner Mannschaft abzufangen sein."

LIGAPORTAL: Wie hast du die Winterpause verbracht? Was wird in der Vorbereitung passieren? Wird es ein Trainingslager geben?

Samuel Schwarz: "Ich habe die Winterpause dazu genutzt mehr Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden zu verbringen. Unter anderem habe ich auch einige Zeit in den Skigebieten unseres Landes verbracht!."

LIGAPORTAL: Hat es Transfers gegeben? Gibt es ein Trainingslager?

Samuel Schwarz: "Bei uns hat sich in der Transferzeit einiges getan, wir haben uns meiner Meinung nach punktuell sehr gut verstärkt. Die Neuen haben sich bereits super in die Mannschaft integriert. Allesamt passen charakterlich und sportlich perfekt ins Mannschaftsgefüge. Ganz besonders freut mich das wir Rupert Holzmann, einen sehr guten Freund von mir, verpflichten konnten. Mit ihm lief ich schon gemeinsam für den TUS Kirchbach auf. Ein Trainingslager wird es für uns dieses Jahr nicht geben, wir werden uns dennoch in der Aufbauphase perfekt für das Frühjahr vorbereiten."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die Rückrunde aus?

Samuel Schwarz: "Wir wollen in der Rückrunde guten und erfolgreichen Fußball spielen um bis zum Schluss vorne mitspielen zu können."

