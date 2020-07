Transferkracher in Hof: Ex-Blacky Martin Ehrenreich heuert in der Unterliga an!

Details Dienstag, 14. Juli 2020 19:45

Aufgrund der Covid-19-Pandemie blickten alle Amateurvereine österreichweit in den vergangenen Wochen und Monate ins Ungewisse. Durch den für Ende August anvisierten Neustart der Meisterschaften können die Verantwortlichen der Klubs nun mit ihren Planungen voranschreiten. Dies gilt natürlich auch für die SU Raiffeisen Hof, den Sechsten der abgebrochenen Saison 2019/20. Mit lediglich drei Punkten Abstand auf den damaligen Leader aus Klöch war man absolut im Spitzenfeld der Unterliga Süd. Um auch in der kommenden Saison eine wichtige Rolle im Aufstiegsrennen einzunehmen hat man ordentlich am Transfermarkt zugeschlagen.

Martin Ehrenreich (hier noch im Trikot des SK Sturm Graz) wird in Hof mit der Nummer 17 für auflaufen.

Transferbombe

Die SU Hof ist in der noch bis 15. Juli laufenden Transferperiode ein echter Transfercoup gelungen. Das Team von Trainer Rene Schicker konnte sich die Dienste des 37-jährigen Ex-Sturm-Spielers Martin Ehrenreich sichern. Der gebürtige Leobener kam 2009 zu den „Schwoazen“ und darf sich unter anderem österreichischer Meister bzw. Cup-Sieger nennen. Neben seiner Teammanager-Tätigkeit bei Sturm Graz suchte Ehrenreich noch eine Herausforderung im Unterhaus und fand diese in Hof. Trainer Rene Schicker über die Verpflichtung des Ex-Bundesliga-Kickers:

„Ich bin mit Martin schon seit meiner Kindheit befreundet und wir haben alle Jugendmannschaften zusammen durchlaufen. Bei einem Kaffee habe ich ihm dann unseren Verein schmackhaft gemacht. Es hat zwar etwas gedauert, aber im Endeffekt hat er sich für uns entschieden. Mit Martin heben wir ganz klar das Niveau in der Mannschaft, auch die anderen Spieler können sich an ihm orientieren. Für mich ist er als verlängerter Arm am Platz zusätzlich wichtig! In der Offensive haben wir enorme Qualität in der Truppe, der Konkurrenzkampf wird die Mannschaft sicher beleben und noch stärker machen."

Aufstieg als Ziel

Neben Ehrenreich stößt mit Filip Filipovic ein weiterer bekannter Name zur Mannschaft. Der kaltschnäuzige Stürmer war ein absoluter Wunschspieler von Trainer Rene Schicker. Mit David Prassl und Sebastian Graf (Straden) wurden zusätzlich zwei junge Spieler verpflichtet. Nicht mehr für den Verein auflaufen werden Marko Roskar (Waldbach), Rene Halvax und Philipp Keimel. Schicker über die Mannschaft und die Ziele für die Saison 20/21: „In dieser Zeit ist schön zu sehen, dass wir eigentlich 95 Prozent der Mannschaft halten konnten und uns punktuell richtig gut verstärkt haben. Der Verein hat in der Vergangenheit dahingehend einwandfrei gearbeitet. Man hat in der vorigen Saison gemerkt wie knapp es in der Liga zugeht. Wir wollen uns einfach spielerisch und fußballtechnisch weiterentwickeln. Man weiß nie genau wie die Saison verlaufen wird, aber natürlich wollen wir um den Aufstieg mitspielen.“ Voraussetzung dafür ist natürlich die Wiederaufnahme des Amateurfußballs. „Ich bin im Großen und Ganzen davon überzeugt, dass es Ende August wieder losgeht! Eine weitere Annullierung würden wahrscheinlich nicht mehr viele Vereine in Österreich überleben", betont Schicker.

Photoquelle: SV Hof Fan Facebook

by: Ligaportal/WM

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten