USV Pircha: Mit einem verjüngten Kader wieder oben mitspielen

Die Endtabelle der Corona-Abbruchsaison 19/20 der steirischen Unterliga Süd hätte spannender nicht sein können. Zwischen dem Erstplatzierten SV Klöch und dem Siebenten DUSV Loipersdorf lagen lediglich vier Punkte. In diesem Siebener-Block reihte sich auch der USV Pircha auf Platz drei ein. Mit einer starken Heimserie (5 Siege aus 6 Spielen) katapultierte man sich nach oben und war eigentlich für die Rückrunde in Lauerstellung gegangen – doch dann der Saisonabbruch.

Doch was sagt man zum Coronabedingten Stopp? Wie sieht es beim USV Pircha in der Vorbereitung aus und was erhofft man sich für die neue Saison?

Auf all diese Fragen hat Ligaportal.at vom USV Pircha Obmann Franz Almer Antworten bekommen.

Gezielte Transfers für einen breiteren Kader

Auf die Einstiegsfrage, ob alle gesund und fit sind, musste der Obmann leider verneinen. „Unser zweiter Tormann Felix Moser hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Tobias Maurer hingegen trainiert nach einer Verletzung wieder, um für das erste Meisterschaftsspiel fit zu sein“, so Obmann Almer. Beim USV Pircha tätigte man vier Zugänge und musste zwei Abgänge hinnehmen. „Wir haben unseren Kader breiter gemacht und ihn gezielt verjüngt“, der Obmann von Pircha ergänzend.

Den aktuellen Mannschaftskader vom USV Pircha findest du hier:

„Vorbereitung läuft nach Plan“

Pircha absolvierte bisher drei Testspiele. Gegen den Oberligisten Ilztal konnte man einen beachtlichen 1:0 Erfolg einfahren. Zwei weitere Aufbauspiele gegen einen Gebiets- sowie Oberligisten (St. Ruprecht und Krottendorf) wurden verloren. Bevor es am 29. August auf eigenem Terrain gegen SV Paldau in die neue Saison geht, hat man noch drei weitere Tests auf dem Vorbereitungsplan.

„Gesundheit geht vor!“

Auch beim USV Pircha trauert man ein wenig der guten Ausgangsposition der letzten Saison nach. Dennoch bleibt das ausgegebene Ziel für die Meisterschaft 20/21 vorne mitzuspielen, wie der Obmann bestätigte. Bezüglich des Neustarts bleibt der USV Pircha Obmann Franz Almer vorsichtig: „Ich hoffe, dass nicht noch was kommt. Aber wie es kommt, so ist es.“

By: Ligaportal.at/Patrick Woppel

