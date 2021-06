St. Margarethen will zurück in die Oberliga

Details Donnerstag, 24. Juni 2021 15:22

Die abgelaufene Saison beendete der SC St. Margarethen an der Raab in der Unterliga Süd Steiermark auf dem achten Tabellenplatz. Damit dürfte man nicht sonderlich unglücklich gewesen sein, dass die Saison abgebrochen wurde. Für die neue Saison haben die Margarethener aber so Einiges vor, will man doch endlich wieder zurück in die Oberliga Süd-Ost. Wir haben an dieser Stelle mit Stefan Trummer, dem Goalie des Teams, gesprochen. Er hat uns verraten, wie es mit der Vorbereitung auf die neue Saison aussieht, ob er an eine komplette Saison glaubt und ob es Transfers geben wird.

LIGAPORTAL: Die vergangene Saison wurde abgebrochen - wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Stefan Trummer: "Das Ziel vom Verein ist ganz die Oberliga. Wir haben eine junge, qualitativ sehr gute Mannschaft. Für ganz oben brauchts aber nicht nur Qualität. Wir werden sehen, ob wir bereits in der kommenden Saison alle notwendigen Tugenden auf den Platz bringen können."

LIGAPORTAL: Wie steht es um den Fitnesszustand aus?

Stefan Trummer: "Den Fitnesszustand schätze ich gut ein. Natürlich war es extrem mühsam, sich in der COVID-Zeit fitzuhalten. Aber unser "Bundesliga-Polli" (Mario Pollhammer) hat es uns vorgemacht, er kann vermutlich 2-3 Faulsäcke kompensieren (grinst). Der Fitnesszustand wird auf jeden Fall ein wesentliches Kriterium im Kampf um die ersten Plätze sein."

LIGAPORTAL: Gehst du davon aus, dass die kommende Saison 2021/2022 bis zum Ende gespielt wird oder rechnest du mit neuerlichen Lockdowns im Winter / Frühjahr (Stichwort: Virus-Mutationen)?

Stefan Trummer: "Schwer zu sagen. Ich hoffe, dass durch zahlreiches Impfen keine Lockdown mehr auf uns wartet. Da ich es nicht wirklich beeinflussen kann, mach ich mir aber auch entsprechend wenig Gedanken darüber."

LIGAPORTAL: In Niederösterreich diskutiert man zurzeit über einen neuen alternativen Spielmodus, worüber die NÖ-Vereine bis 14. JUNI entscheiden konnten: https://bit.ly/3iyvP2P. Dabei sollen sämtliche Klassen von der 1. Landesliga abwärts in zwei Gruppen (A und B geteilt werden. Die Einteilung erfolgt nach einer Setzliste, die nach dem Punkteschnitt der beiden Abbruchsaisonen 2019/20 und 2020/21 ermittelt wird. Was halten Sie davon? (großer Nachteil: viele Derbys könnten wegfallen!)

Stefan Trummer: "Der Amateursport lebt von seinen Derbys, deswegen halte ich nicht viel davon. Ich seh keinen Bedarf etwas zu ändern. COVID war eine außergewöhnliche Situation und wird sich hoffentlich nicht mehr so schnell wiederholen - wenn wir wieder den Fußballalltag leben können, wird sich keiner mehr über das Ligaformat Gedanken machen."

LIGAPORTAL: Wie sieht es mit den Funktionären und den vielen helfenden Händen in Ihrem Klub aus? Wie tief sitzt bereits der Frust und gibt es diesbezüglich Abgänge zu verzeichnen?

Stefan Trummer: "Der Frust ist bei jedem Beteiligten ziemlich groß. Aufgrund der aktuellen Lage sind wir aber wieder positiv gestimmt. Abgänge sind mir keine bekannt - an dieser Stelle kann ich nur ein DANKE an alle Beteiligten im Verein richten, die den hohen Verwaltungs- und Organisationsaufwand in Kauf nehmen und ihre Freizeit für den Verein opfern. Der nächste Frisörtermin vom Obmann geht auf mich - er hat in der COVID-Zeit sicher die meisten grauen Haare (dazu)bekommen."

LIGAPORTAL: Wer wird Europameister?

Stefan Trummer: "Kommt darauf an, wer das Finale gewinnt (lacht). Ich tippe auf Frankreich oder Italien."