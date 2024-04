Trainer-Rochade bei der SU Straden: Renommierter Mann "back in business"!

Details Freitag, 05. April 2024 21:43

Beim Herbstmeister der Unterliga Süd, der SU Bund Straden, kam der Motor zum Frühjahrsstart gehörig ins Stocken, setzte es nach nur einer Niederlage in 13 Partien in der ersten Saisonhälfte nun zu Beginn der Rückrunde gleich drei Pleiten am Stück. In der Tabelle sind die Kicker aus dem "Apfelstadion" vorerst auf Rang vier abgerutscht und halten weiter bei 30 Zählern. Am Mittwoch legte dann überraschenderweise auch noch Cheftrainer Klaus Fuchs sein Traineramt nieder - ihm folgt nun mit Johann Bez ein bekanntes Gesicht im südoststeirischen Fußball nach.

Der sportliche Leiter Daniel Rauch begrüßt Johann Bez als neuen Cheftrainer bei der SU Bund Straden.

Tapetenwechsel auf Wunsch des Trainers nach anderthalb gemeinsamen Jahren

Klaus Fuchs war mit dem Wunsch an den Verein herangetreten, sein Traineramt zur Verfügung zu stellen - diese Entscheidung wurde am Mittwoch der Mannschaft verkündet. Er selbst könne laut eigenen Aussagen die Energie und das Engagement, das er von seinen Spielern stets eingefordert hatte, nicht mehr aufbringen, um den "Bock umzustoßen" und für den Turnaround zu sorgen. Nach rund anderthalb gemeinsamen Jahren (seit Oktober 2022) trennen sich nun also die Wege.

Hans Bez ist zurück auf der Fußballbühne... "Kann meine Fußballphilosophie umsetzen"

Mit Johann Bez übernimmt die Übungsleitung ein routinierter Mann, der bereits beim USV Gnas, beim SV Hof, bei der TUS Bad Gleichenberg, beim UFC Fehring, beim FC Radkersburg, beim SV Feldbach sowie zuletzt beim USC Bad Blumau auf der Trainerbank Platz nahm. Bereits am Samstag gibt er sein Debüt an der Stradener Seitenauslinie im Heimspiel gegen Tus St. Stefan/R.

Der Neo-Trainer sagt: "Eigentlich wollte ich nichts mehr tun, aber Straden ist so eine Mannschaft, bei der ich meine Fußballphilosophie umsetzen kann. Die Aufgabe hat mich sehr gereizt und wir werden bald wieder Erfolge einfahren."

Fotocredit: SU Bund Straden Facebook

