News aus Feldbach: Trainer war zu leise und musste gehen - jetzt kommt Werner Ostermann

Beim SV Feldbach hat man es als Trainer nicht leicht. Der Trainersessel beim Tabellensechsten der Unterliga Süd gleicht einem Schleudersitz. In den letzten zwei Jahren waren nunmehr schon drei Übungsleiter aktiv - nun hat es auch Markus Rebernegg erwischt. Er muss seinen seinen Trainersessel räumen und für Werner Ostermann Platz machen.

Werner Ostermann coacht ab sofort den SV Feldbach

Mit viel Euphorie waren die Feldbacher in die neue Saison gestartet, holten einige Granaten und hielten sich auch in der Wintertransferzeit nicht zurück. Ergebnistechnisch blieb man aber hinter den Erwartungen - den der Aufstieg in die Oberliga Süd-Ost wurde als Saisonziel auserkoren. Von dem ist man nun aber meilenwert entfernt, der Dorfklub USV Deutsch Goritz lacht mit einem viel geringerem Budget von der Tabellenspitze. So ist es, Geld spielt eben keinen Fußball.

Markus Rebernegg war für die Feldbacher Startruppe zu leise

Die Entlassung des Trainers Markus Rebernegg kam dann aber schon ein wenig überraschend. Als sein Nachfolger wurde Werner Ostermann präsentiert, auch sehr spannend - denn Ostermann hat erst vor wenigen Wochen beim SV Gutenberg unterschrieben. Seine fachliche Kompetenz (zehn Jahre Landesliga, vier Jahre Regionalliga) ist allerdings unbeschritten. Er kennt die Liga und den Verein, war schon einmal in Feldbach aktiv. Und ein weiteres Plus: Wer ihn kennt weiß, dass er kein leiser Trainer ist. Eine wichtige Eigenschaft, wenn man Trainer in Feldbach werden will.

Stimmen zum Trainerwechsel:

Markus Rebernegg, Ex-Trainer Feldbach:

"Ich finde es sehr schade, dass es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Wir hatten gemeinsame längerfristige Ziele. Ich wünsche der Mannschaft und meinem Nachfolger alles Gute!"

Werner Ostermann, Neo-Coach Feldbach:

"Ich freue mich auf meine neue und interessante Aufgabe. Ich nehme aber die Spieler in die Verantwortung. Sie müssen jetzt Leistung für den SV Feldbach bringen."

Seitens des Vorstandes war leider niemand erreichbar, wir bleiben aber dran.

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

