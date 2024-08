SU Straden bezwingt SV Feldbach im Topspiel zum Saisonauftakt

Details Sonntag, 18. August 2024 19:21

Am Samstagabend kam es gleich in Runde 1 der taufrischen Unterliga Süd-Saison 2024/25 im Apfelstadion Wieden mit dem Duell der SU Bund Straden gegen den SV Feldbach zu einem wahren Derby-Kracher. 250 Zuschauer wurden Zeuge davon, wie die Hausherren das Spiel in Summe dominierten und zugleich verdientermaßen drei Zähler einfuhren, während die Gäste letzten Endes trotz Anschlusstreffer im Finish mit leeren Händen dastanden - 3:1 der Endstand.

Gabriel Tuscher bringt Hausherren in Abschnitt eins auf Siegerstraße

In der Anfangsphase tasteten sich beide Mannschaften zunächst ab, ehe ein Eckball auf heimischer Seite (14.), der gefährlich zur Mitte kam, aber von keinem Mitspieler in Weiß erreicht werden konnte, und zwei Distanzschüsse der Gäste (16., 19.) für erste "Aufreger" sorgten. Dann aber zeigten sich die Stradener effizient: Ideale Rechtsflanke von Philipp Winkler, Gabriel Tuscher steigt im Fünfer empor und drückt das Ding - vom Tormann noch berührt - satt unter die Querlatte zum verdienten 1:0 (24.).

Hernach entwickelte sich ein ausgeglichener Schlagabtausch im Abspann von Durchgang eins, in dem Hochkaräter Mangelware waren - der Pausenstand von 1:0 spiegelte den Spielverlauf ganz gut wieder.

Anschlusstreffer weckt nur kurz Hoffnung der Gäste - Entscheidung im Finish

Auch nach Wiederbeginn erwischte die Bez-Mannschaft den besseren Beginn. Eckbälle und Flanken erwiesen sich als probates Mittel und so sollte in Minute 77 nach einem Kornerball und dem Treffer von Tobias Mancigar auch das 2:0 sowie die Vorentscheidung passieren.

Damit war der heuer wieder zum Titelkreis zählende SV Feldbach nun unter Zugzwang und ging offensiv in die Vollen: Ramaz Shakarishvili gelang der Anschlusstreffer (81.), dem kurz drauf gleich wieder ein Stangenschuss der SU Bund Straden folgte (84.). Der Schlusspunkt war wieder dem Gastgeber vorbehalten: Nach einem schönen Steilpass besiegelte Doppelpacker Gabriel Tuscher mit einem Schuss ins lange Eck letzte Restzweifel am Auftaktsieg der Hausherren - 3:1 (85.).

Tobias Hirtl (Teambetreuer SU Bund Straden): "Wir haben gut ins Spiel reingefunden und sind dann auch mit 1:0 in Führung gegangen. Danach ist Feldbach vor allem im Mittelfeld stärker geworden, ohne wirklich viele Torchancen zu haben. Durch die Wechsel kam nochmals frischer Wind in unser Spiel und wir konnten aus einem Standard das 2:0 erzielen. Feldbach kam dann zwar noch zum Anschlusstreffer, aber wir konnten wenige Minuten später das Spiel mit dem 3:1 entscheiden. Alles in allem - aus meiner Sicht - ein verdienter Sieg."



