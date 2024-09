Celec-Standards retten SV Halbenrain einen Punkt - Duell gegen Tus St. Peter/O. endet 2:2

Details Sonntag, 29. September 2024 17:42

In der siebten Runde der Unterliga Süd (STMK) trafen der SV Halbenrain und Tus St. Peter/O. aufeinander. Das Spiel versprach Spannung und Dramatik, und die Teams lieferten eine packende Begegnung. Nach einer intensiven Partie trennten sich die beiden Mannschaften schließlich mit einem 2:2-Unentschieden. Besonders auffällig war Tine Celec vom SV Halbenrain, der mit zwei Treffern sein Team vor einer Niederlage bewahrte - auf St.Peters Seite traf Sebastian Riedl ebenfalls doppelt.

Führung für St. Peter/O.

Gleich zu Beginn der Partie wurde schnell klar, dass Tus St. Peter/O. gut vorbereitet und hochmotiviert war. Das Team setzte die Gastgeber früh unter Druck und zeigte sich in der Offensive sehr präsent. Nach einer hart umkämpften Anfangsphase fiel schließlich in der 43. Minute das erste Tor der Begegnung. Sebastian Riedl von Tus St. Peter/O. nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des SV Halbenrain aus und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause, und die Gäste hatten das Spiel bis dahin weitestgehend unter Kontrolle.

Riedl verdoppelt - Celec kontert

Die zweite Halbzeit begann mit einem ähnlichen Bild wie die erste. Tus St. Peter/O. drückte weiterhin und dominierte das Spielgeschehen. In der 57. Minute war es erneut Sebastian Riedl, der sich als Torschütze hervortat und das 2:0 für die Gäste erzielte. Zu diesem Zeitpunkt schien das Spiel entschieden, St.Peter war in allen Belangen überlegen, doch der SV Halbenrain zeigte große Moral und Kampfgeist.

Nur zehn Minuten nach dem zweiten Treffer von St. Peter/O. bekam der SV Halbenrain die Chance, durch einen Elfmeter ins Spiel zurückzukehren. Tine Celec trat an und verwandelte sicher zum 1:2. Dieser Treffer war der Startschuss für eine spannende Schlussphase. Celec, der an diesem Tag in Bestform war, zeigte erneut seine Klasse und glich in der 86. Minute per direktem Freistoß zum 2:2 aus. Das Stadion tobte und die Heimfans feierten ihren Doppeltorschützen und seinen sehenswerten Treffer.

Endstand 2:2

Trotz einiger weiterer Möglichkeiten auf beiden Seiten änderte sich am Spielstand nichts mehr. Die Partie endete nach 90 intensiven Minuten mit einem 2:2-Unentschieden.

Der SV Halbenrain zeigte eine beeindruckende kämpferische Leistung und bewies, dass sie sich auch von einem Zwei-Tore-Rückstand nicht unterkriegen lassen. Tus St. Peter/O. hingegen konnte ihre starke Anfangsleistung nicht über die gesamte Spielzeit halten und musste sich letztlich mit einem Punkt begnügen. Das Spiel bot den Zuschauern alles, was den Fußball so faszinierend macht: Tore, Spannung und Dramatik bis zum Schluss.

Statement

Aussendung SV Halbenrain:

"Nach einem 0:2 Rückstand kamen unsere Burschen zurück und holten sich einen verdienten Punkt!"

Unterliga Süd: SV Halbenrain : St. Peter/O. - 2:2 (0:1)

86 Tine Celec 2:2

67 Tine Celec 1:2

57 Sebastian Riedl 0:2

43 Sebastian Riedl 0:1

Bericht JN

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.