FC Gleisdorf 09 II siegt 4:2 gegen USV Hof in torreicher Begegnung - Cadar-Team auf dem 4.Tabellenplatz

In einem aufregenden Spiel der Unterliga Süd konnte sich der FC Gleisdorf 09 II mit einem 4:2-Sieg gegen den USV Raiffeisen Hof durchsetzen. Bereits in der ersten Halbzeit fielen vier Tore, die den Grundstein für den spannenden Verlauf legten. Trotz einer kämpferischen Leistung der Gäste aus Hof, behielt Gleisdorf 09 II letztlich die Oberhand und sicherte sich die drei Punkte.

Blitzstart und dominanter Beginn - nach 25 Minuten Doppelpack von Kolb

Der FC Gleisdorf 09 II erwischte einen perfekten Start in die Partie und ging bereits in der 2. Minute durch Jakob Kolb in Führung. Kolb nutzte eine Unsicherheit in der Defensive von USV Hof und brachte sein Team früh mit 1:0 in Front, man überrannte den Gegner bei diesem Tor förmlich. Dieser frühe Treffer setzte die Gäste unter Druck, und Gleisdorf 09 II dominierte in der Folgezeit das Spielgeschehen.

Nun ntensivierten die Gastgeber ihre Offensivbemühungen weiter und drängten auf das zweite Tor. Nun war es erneut Jakob Kolb, der nach einem präzisen Angriff den Ball im Netz unterbrachte und das 2:0 für FC Gleisdorf 09 II erzielte. Die Heimmannschaft schien das Spiel fest im Griff zu haben, als USV Hof in der 33. Minute zurückschlug. Michael Frankl traf nach einer gut herausgespielten Chance zum 2:1 und brachte seine Mannschaft wieder ins Spiel.

Doch die Antwort von Gleisdorf ließ nicht lange auf sich warten. In der 41. Minute stellte Burak Gül mit einem weiteren Treffer per Freistoß den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Mit einem 3:1 ging es in die Halbzeitpause, und die Gastgeber konnten zufrieden mit ihrer Leistung sein.

Zum Schluss gewinnt die Cadar-Truppe und holt weitere Punkte

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit viel Druck seitens des FC Gleisdorf 09 II. Bereits in der 51. Minute erhöhte Lukas Zaff auf 4:1, was einen komfortablen Vorsprung für die Gastgeber bedeutete. Doch USV Hof gab sich nicht geschlagen und versuchte weiterhin, das Spiel zu drehen.

In der 64. Minute gelang es den Gästen, den Rückstand erneut zu verkürzen. Matej Vok erzielte mit einem Distanzschuss den Treffer zum 4:2 und hielt damit die Hoffnung auf eine mögliche Aufholjagd am Leben. Trotz weiterer Offensivaktionen von Hof blieb es jedoch beim 4:2, da Gleisdorf 09 II in der Defensive stabil stand und keine weiteren Treffer zuließ.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem verdienten 4:2-Sieg für den FC Gleisdorf 09 II. Die Mannschaft zeigte eine starke Leistung, vor allem in der Offensive, und konnte sich durch die drei Punkte weiter in der Tabelle der Unterliga Süd verbessern, die Hausherren sind nun auf dem 4. Tabellenplatz der Liga. Auf der anderen Seite zeigte USV Hof trotz der Niederlage ebenfalls eine kämpferische Leistung, die jedoch nicht ausreichte, um die stark aufspielenden Gastgeber ernsthaft zu gefährden.

Aufstellung: Gleisdorf 09: Jakob Maximilian Karpf - Michael Wiltschnig, Diego Deutschmann, Nico Maurer, Lukas Zaff - Burak Gül, Leon Wlattnig, Felix Mießl (K), Rafael Erwin Jäger - Jakob Kolb, Jawad Rezai

Ersatzspieler: Lars Marcel Unger, Nico Filzmoser, Azad Gül, Jannik Nico Schlegel, Haris Sofic, Elias Sammer

Trainer: Liviu Ioan Cadar

- Hof SU: Johannes Graf, Alen Klobasa, Zak Pucko, Mathis Frühwirth, Jan Husar, Michael Frankl, Rok Ribic (K), Ales Kalamar, Tobias Seidl, Kevin Poredos, Matej Vok

Ersatzspieler: Elias Müller, Jonas Erwin Lackner, Sebastian Graf, Felix Rindler, Nico Seidl

Trainer: Dominik Kovacic

Bericht Florian Kober

Fotos: H.Rieger

Unterliga Süd: Gleisdorf II : USV Hof - 4:2 (3:1)

64 Matej Vok 4:2

51 Lukas Zaff 4:1

41 Burak Gül 3:1

33 Michael Frankl 2:1

25 Jakob Kolb 2:0

2 Jakob Kolb 1:0

