Meinungsverschiedenheit nach Spielabsage Hof - Feldbach: Nicht einverstandene Gäste lassen die Wogen hochgehen!

Eine Spielabsage aufgrund der Nichtbespielbarkeit des Platzes ist in den letzten Wochen immer häufiger vorkommen. Zum Leidwesen vieler Vereine sind die Plätze den starken Regenfällen zum Opfer gefallen. So musste auch die Partie zwischen der SU Hof und dem SV Feldbach abgesagt werden. Der Heimverein machte es eigentlich genau so, wie es in den Statuten des Steirischen Fußballverbandes verlangt wurde - also alles richtig - sagt der Verband. Jedoch war der gegnerische Verein respektive Trainer Werner Ostermann mit der Absage nicht einverstanden und tat seine Meinung lautstark kund. Für die Gegenseite etwas zu lautstark. Nun liegt die Sache beim Verband - Hof hat wegen unbegührlichen Verhaltens ein Beschwerdemail an den Strafausschuß gesandt. Wie es jetzt weitergeht? Wir bleiben natürlich dran.

Der Sportplatz in Hof - das heilige St. Puxa steht im Mittelpunkt des Disputs (Foto von Freitag, 14.51 Uhr)

Statements:

Stefan Meßner, stv. Besetzungsreferent StFV:

"In der früh wurde der Ligabeauftragte Richard Tritscher vom Heimverein verständigt, dass der Platz unmöglich zu bespielen sei. Daraufhin rief uns Herr Tritscher an und verlangte eine Kommisionierung des Spielfeldes durch einen Schiedsrichter. Diese Vorgehensweise ist so üblich und vollkommen regelkonform. Daraufhin begutachtete Reinhold Summer das Spielfeld von Hof und stellte fest, dass der Platz unbespielbar war. Das Spiel wurde dann vom Ligareferenten abgesagt. Hof hat nichts falsch gemacht. Leider kam es danach zu einem Telefonat zwischen Trainer Werner Ostermann, und Hof-Obmann Herbert Frauwallner. Dort ist es laut meinen Informationen nicht sehr freundlich zugegangen, da der Feldbach-Coach mit der Entscheidung nicht einverstanden war. Ob es nun zu einer Meldung mit einem anhängenden Strafverfahren beim Verband kommt, das kann ich nicht sagen!"

Werner Ostermann, Trainer Feldbach:

"Es ist nicht in Ordnung einfach ein Spiel abzusagen, weil der Platz nicht zu 100 % passt. Das ist nicht der Sinn des Fußballs. Es wurden mir seitens des Ligareferenten falsche Informationen übermittelt. Ich lasse mich nicht bevormunden, was richtig oder falsch ist und habe dahingehend meine Stellungnahme beim Verband und dem Referenten abgegeben. Unser Obmann hat eine vertrauliche Person nach Hof geschickt. Diese hat sich den Platz angeschaut, Fotos gemacht und seine Meinung dazu dokumentiert. Unserer Ansicht nach war der Platz bespielbar. Das haben wir schriftlich festgehalten. Ich bin ein Sportsmann, möchte spielen, wenn es möglich ist und es die Sportstätte hergibt. Ich habe niemanden beleidigt oder verbal attackiert. Sollte es zu einer Anzeige beim Verband oder sonst wo kommen, kann ich dieser mit ruhigem Gewissen entgegnen."

Herbert Frauwallner, Obmann Hof:

"Ich weiß nicht was das Problem ist, es wurden rundherum auch andere Spiele abgesagt. Wir sind den korrekten Weg gegangen und haben uns nichts zuschulden kommen lassen. Ich muss mich deshalb nicht beleidigen lassen!"

