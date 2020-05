StayAtHome-Wordrap (32): Patrick Zirngast (Deutsch Goritz/ULS)

Details Mittwoch, 06. Mai 2020 11:30

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch die Akteure der Unterliga Süd sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der zweiunddreisigste Teil kommt vom USV Deutsch Goritz. Ligaportal.at konfrontierte den Defender Patrick Zirngast mit einem Wordrap:

So halte ich mich aktuell fit: Laufen und Bodyweight-Übungen

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Andreas Wagner

Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Ja, Geisterspiele wären nicht tragbar für die Vereine

Homeoffice: als Student recht chillig

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Nudeln

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: der Humor und Spaß untereinander fehlt

Diese Serie schaue ich aktuell: derzeit keine, die letzte war Haus des Geldes

Verschiebung der EM: schade aber besser so, nächstes Jahr wird die Stimmung besser sein!

Geisterspiele: eine Katastrophe

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Mund-Nasen-Schutz in Geschäften und brav Abstand halten

Lieblings-App: WhatsApp, Instagram & Snapchat

Challenges auf Instagram: nicht so mein Ding

Vorbild: habe ich eigentlich keines

Lieblingsfilm: habe ich keinen speziellen, aber Tarantino-Filme sind ziemlich gut (Django & Inglourious Basterds)

Mein bester Gegenspieler war: schwer zu sagen, aber gegen den GAK gab es damals eine Lehrstunde für mich :-(

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: ich glaube gegen Halbenrain - kenne da viele und bin immer besonders motiviert

Ligaportal: sehr nützliche Infos für den Amateurfussball :-)

by: Ligaportal/Roo

