StayAtHome-Wordrap (34): Stefan Trummer (St. Margarethen/Raab/ULS)

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch die Akteure der Unterliga Südsind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der vierunddreisigste Teil kommt vom SC St. Margarethen/Raab. Ligaportal.at konfrontierte Torhüter Stefan Trummer mit einem Wordrap:

So halte ich mich aktuell fit: Online-Training von Movital (danke Kevin Maritschnegg)

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Vizeleutnant Norbert Wriessnig

Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Ja absolut!

Homeoffice: wie Arbeiten, nur ohne Zähne putzen ;)

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Pizza

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Kabinenparty mit Roland Kaiser, Hösche

Diese Serie schaue ich aktuell: GZSZ

Verschiebung der EM: Egaaal

Geisterspiele: Ein No-Go

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Abstand halten

Lieblings-App: StockMarkets

Challenges auf Instagram: keine

Vorbild: mein Vater

Lieblingsfilm: Spiel mir das Lied vom Tod

Mein bester Gegenspieler war: Stefan Leitner

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: die Mannschaftsleistung war oft sehr gut und das zählt!

Ligaportal: schön, dass es euch gibt ;)

