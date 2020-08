Deutsch Goritz kann gegen Halbenrain einen Dreier einfahren!

Details Montag, 31. August 2020 14:11

SVU Immo Company - RB Halbenrain hatte in der 1. Runde der Unterliga Süd Deutsch Goritz zu Gast. In der abgebrochenen Spielzeit 2019/20 stand Halbenrain mit 14 Punkten auf dem 11. Tabellenplatz, Deutsch Goritz hatte drei Zähler mehr auf dem Konto und war Achter. Nun trafen die beiden Teams vor rund 300 Zusehern am Sportplatz in Halbenrain, dem Schlossparkstadion, aufeinander, geleitet wurde das Spiel von Mario Vonic. Deutsch Goritz konnte sich nach 90 Minuten mit 2:5 durchsetzen.

Deutsch Goritz effektiv

Das Spiel ist gerade einmal vier Minuten alt, da kann Deutsch Goritz bereits mit 0:1 in Front gehen, Matthias Denk trifft für die Gäste. Das Spiel gestaltet sich danach ohne große Höhepunkte, nach 15 Minuten probieren es die Deutsch Goritzer mit einem Distanzschuss. Halbenrain tut sich in den ersten 45 Minuten schwer ins Spiel zu finden, so plätschert das Derby dahin. Nach 27 Minuten kann Deutsch Goritz dennoch wieder anschreiben, Julian Puntigam stellt auf 0:2. Mit diesem Spielstand werden die beiden Mannschaften dann auch nach 45 Minuten in die Kabinen geschickt.

Frühe Entscheidung

Wie im ersten Durchgang schlagen auch dieses Mal die Gäste früh zu, Christoph Fink trifft in der 48. Spielminute zum 0:3 und sorgt damit bereits für eine kleine Vorentscheidung. Halbenrain lässt aber nicht locker und kann nach 49 Minuten, also nur eine Minute nachdem Gegentreffer, auf 1:3 verkürzen, Jernej Varga ist der Torschütze. Deutsch Goritz zeigt sich aber nicht verunsichert und legt nach 57 Minuten nach, Valentin Fortmüller stellt den Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Damit ist der Drops endgültig gelutscht, Halbenrain kann nicht mehr zusetzen, Christoph Fink schnürt in der 75. Minute seinen Doppelpack und stellt auf 1:5. Halbenrain betreibt in der 90. Minute noch Ergebniskosmetik, auch Jernej Varga mit einem Doppelpack und dem Tor zum Endstand von 2:5.

SVU Immo Company - RB Halbenrain - Deutsch Goritz 2:5 (0:2)

Torfolge: 0:1 (4. Denk), 0:2 (27. Puntigam), 0:3 (48. Fink); 1:3 (49. Varga), 1:4 (57. Fortmüller), 1:5 (75. Fink), 2:5 (90. Varga)

