Knappe Niederlage: St. Peter unterliegt Hof mit 0:1

Details Montag, 31. August 2020 23:55

Ein rassiges und spannendes Spiel auf hohem Niveau boten die Akteure beim Schlagerspiel in der Unterliga Süd zwischen dem TUS St. Peter/O. und der SU Hof. Den 200 Besuchern wurden zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten geboten. Die erste Hälfte gehörte den Gästen, im zweiten Durchgang waren die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft. Am Ende lachte das Auswärtsteam Hof über den 0:1 Sieg und freute sich über drei Punkte zum Saisonauftakt.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams endete mit einem souveränen 5:2 Sieg für St. Peter/O. Aus diesem Grund musste der Trainer der Gäste, der Ex-Internationale René Schicker sein Team besonders auf die Defensive einschwören und seinen Jungs viel Kampfkraft abverlangen. Sein Gegenüber Alexander Radl, bekannt für seine taktischen Raffinessen, plante, sich auf die starke Offensive der Heimelf zu stützen, denn mit Mario Pavec schnürt ein wahrer Bomber seine Schuhe bei St. Peter. Die Anfangsminuten gehörten aber den Gästen, mit druckvollen Agieren konnten sie die Heimischen früh stören und keinen Spielfluß der St. Peterer zulassen. Relativ früh, in der 15. Minute war es dann soweit, Mitja Semen drückte den Ball zur 0:1 Führung der Auswärtigen über die Linie. Bis zum Halbzeitpfiff durch Schiedsrichter Johann Gruber stand die Hofer Abwehr wie ein Fels in der Brandung und ließ keine einzige Torchance der Heimischen zu. Nach Wiederanpfiff änderte sich der Spielverlauf, St. Peter wurde immer stärker, die Kabinenpredigt von Coach Radl trug anscheinend Früchte und begann jetzt das Spiel zu diktieren. Die vielen Möglichkeiten blieben aber allesamt ungenützt, auf der Gegenseite verabsäumte es Hof mit einem weiteren Treffer den Sack zuzumachen.

St. Peter haderte mit der Chancenauswertung - Hof konnte den Sack nicht eher zumachen

Dies wollte René Schicker so nicht gelten lassen, er wechselte sich selbst ein um so neue Impulse zu setzen. St. Peter wollte aber auch mehr, brachte den Gegner zwischendurch so in Bedrängnis, dass Hof den Ball nicht für längere Zeit in den eigenen Reihen halten konnte. Ballbesitz alleine reicht nicht aus, wenn die Torchancen nicht genützt werden können, das musste St. Peter am eigenen Leib erfahren. So endete das Spiel mit dem 0:1 Auswärtssieg für die SU Hof. Nach der bitteren Heimniederlage will sich St. Peter nun in der nächsten Meisterschaftsrunde auswärts gegen Paldau rehabilitieren. Auch für Hof liegt der Fokus bereits beim nächsten Match, der erste Heimspiel nach langer Pause gegen St. Stefan soll unbedingt gewonnen werden.

Hof-Coach René Schicker durfte diesmal beim SIeg als Spieler mitjubeln.

ST. PETER/O. - HOF 0:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (15. Semen)

Stimmen zum Spiel:



Alexander Radl, Trainer St. Peter/O:

"Nach einer schwachen ersten Halbzeit zeigte mein Team in Halbzeit 2 was in ihr steckt. Leider meinte es der Fussballgott an diesem Tag nicht gut mit uns und belohnte uns für unsere unzähligen Torchancen nicht."

René Schicker, Trainer Hof:

"Wir wussten, dass es von der ersten bis zur letzten Minute ein sehr hartes Stück Arbeit werden wird! Meine Mannschaft hat den Kampf zu hundert Prozent angenommen! In der ersten Hälfte waren wir die bestimmende und bessere Mannschaft! Die Defensive stand sehr gut und ließen keine einzige Torchance zu, die Offensive hatte viele Möglichkeiten um heuer in Führung zu gehen! Leider konnten wir das 2:0 nicht machen deshalb wurde es in der zweiten Halbzeit dann immer wieder gefährlich! Durch eine Top-Mannschaftsleistung war es dann ein wichtiger und auch ein verdienter Sieg, da wir um ein Tor mehr als der Gegner machten!"

by René Dretnik

Foto: Privat/Hof

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten