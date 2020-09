Hinteregger-Festspiele: Der USV Pircha ballert Halbenrain aus dem Stadion

Details Sonntag, 27. September 2020 08:14

Am Freitag traf USV Pircha in der Unterliga Süd auf SVU Immo Company Halbenrain. Die Gastgeber holten in der letzten Runde ein Unentschieden und wollten deshalb im eigenen Stadion voll anschreiben. Die Gäste hatten es sich zum Ziel gesetzt den Titefavoriten zu ärgern und Punkte zu entführen. Am Ende wurde es zu einem Schützenfest für die Heimmannschaft, sie schenkten den Gästen sieben Stück ein. Mann des Tages war Philipp Hinteregger, er steuerte sechs Treffer bei.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Der SVU Immo Company Halbenrain führte nach acht Minuten mit 0:2

Ein Spiel mit Seltensheitscharakter wurde den den 90 Besuchern am Sportplatz in Pircha geboten. Ein Blitzstart der Gäste sorgte für eine Führung nach drei Minuten. Darko Pavel versenkte das Rund im Eckigen. Nur drei Minuten später, der Jubel war noch gar nicht richtig verhallt klingelte es wieder im Kasten der Gastgeber. Toni Kolak stellte auf 0:2 und bezwang sein Gegenüber Lukas Monetti im Gehäuse des USV Pircha. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, Philip Hinteregger eröffnete den Torreigen seiner Mannschaft in der 8. Minute und erzielte den 1:2 Anschlusstreffer. Die Besucher jetzt sahen jetzt ein rassiges Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Jetzt schlug bei Halbenrain der Verletzungsteufel zu, in der 35. MInute musste Simon Taschner mit schweren Schmerzen ausgewechselt werden, für ihn kam Sebastian Url ins Spiel. Der verletzte Spieler musste sofort mit dem Notarzt ins nächst gelegene Krankenhaus gebracht werden. Doch dem nicht genug, in Minute 35 griff sich Darko Pavel an die Leiste und zeigte seinem Coach Markus Rosenberger an, dass er nicht mehr weiterspielen konnte. Für ihn musste Jakob Klanfar in die Presche springen. Die Gäste standen jetzt sichtlich unter der Schock und waren in Gedanken bei ihrem verletzten Kameraden und völlig unkonzentriert im Spiel. Mit dem Halbzeitstand von 1:2 pfiff der Unparteiische Andreas Kollegger die Teams in die Kabine

Nach dem Ausschluss für Halbenrain eröffnete Pircha den Torreigen

Unmittelbar nach Wiederbeginn, die Gäste waren mit den Köpfen noch immer nicht am Spielfeld stellte Thomas Kollmann sein Können unter Beweis und traf zum 2:2 Ausgleich. In der 53. Minute erhielt Fabian Vieregg die rote Karte, er verhinderte eine Torchance und musste den Platz frühzeitig verlassen. Philipp Hinteregger legte sich den Ball am Elfmeterpunkt zurecht und verwertete trocken zum 3:2. Jetzt war der Bann endgültig gebrochen, der SVU Halbenrain erwartete nur mehr den Schlusspfiff. Nicht aber der USV Pircha, der merkte dass da heute noch was ginge, vorallem Phillipp Hinteregger hatte nach seinen beiden Treffern Blut geleckt. In den Minuten 57., 62.78. und 90 traf er noch viermal und fixierte so den 7:2 Endstand der Hausherren. In der nächsten Runde muss Pircha in Frannach bestehen, der USV Halbenrain empfängt den noch punktelosen St. Peter/O.





USV PIRCHA - SV HALBENRAIN 7:2 (1:2)

Torfolge: 0:1 (3. Pavel), 0:2 (5. Kolak), 1:2 (8. Hinteregger), 2:2 (48. Kollmann), 3:2 - 7:2 (54., 57., 62., 78., 90. Hinteregger)

Sportplatz Pircha; 90 Besucher; Andreas Kollegger

Startformation:

USV Pircha: Monetti; Pischinger, Hofer, Smajc, Finna; Almer, Mulahmetovic (K), Felber, Rohrer; Hinteregger, Kollmann

SVU Halbenrain: Balazic; J. Taschner, Hatzl, Vieregg (K), Pot; Kolak, Milak, Celec, S. Taschner; Pavel, Baksaj

Stimmen zum Spiel:

Franz Almer, Obmann Pircha:

"Nach einem schlechten Start haben wir uns zurückgekämpft. Nach dem Ausschluss waren die Gegner chancenlos!"

Sven Friedrich, Sportlicher Leiter, Halbenrain:

"Nach der schweren Verletzung unseres Spielers sind wir unter Schock gestanden. Nach dem 2:3 sind wir zerbrochen."

by René Dretnik