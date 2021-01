Blinker draußen: Straden befindet sich länger schon auf Überholspur

Details Dienstag, 26. Januar 2021 16:44

Die 1966 gegründete Sportunion Bund Straden war zu Beginn der 2000-er-Jahre, fester Bestandteil in der Unterliga Süd. Im Sommer 2006 gelingt es dann das zweite Mal in der Vereins-History, das Oberliga-Ticket zu lösen. Dabei verweist man Mannschaften wie St. Margarethen/R. und St. Anna/Aigen auf die Plätze. In der ersten Saison in der Oberliga Süd/Ost klopft man dann mit Coach Johann Kindler, sogar deutlich hörbar an die Landesligatür. Letztlich aber muss dann doch den Fürstenfeldern den Vortritt lassen. Danach kommt es insgesamt zu 6 Jahren in der Liga, bis es wieder runter geht in die ULS. Seit der Spielzeit 12/13 ist Straden dort wiederum "eine feste Bank". Aktuell bestreitet man dort bereits die 9. Saison infolge. In der ersten Hälfte dieses Zeitraums kann sich Straden weitgehendst im Tabellen-Mittelfeld etablieren. Aber in der jüngeren Vergangenheit wollen es die Stradener nachweislich wissen. 18/19 fehlen nur drei Punkte auf den Meister Eichkögl. Im Herbst 2019, der aus bekannten Gründen annulliert wird, erreicht man einen Zähler hinter Klöch, den zweiten Rang. Und auch nach den bislang ausgetragenen Hinrundenspielen, ist die Truppe von Georg Kaufmann, voll mit im Rennen. Mit 14 Punkten aus 10 Spielen sollte man Straden, was den möglichen Relegationsplatz anbelangt, durchaus mit auf der Rechnung haben.

SU STRADEN:

Tabellenplatz: 7. Unterliga Süd

Heimtabelle: 7.

Auswärtstabelle: 8.

längste Serie ohne Sieg: 2 Spiele

höchster Sieg: 2:0 bei SG Fürstenfeld II (3. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 2 Spiele

höchste Niederlage: 1:4 in Deutsch Goritz (8. Runde)

geschossene Tore/Heim: 1,7

bekommene Tore/Heim: 1,2

geschossene Tore/Auswärts: 1,0

bekommene Tore/Auswärts: 1,5

Spiele zu Null: 2

erfolgreichster Torschütze: Robert Kurez (3)

Fairplaybewerb: 3.

(Zumindest die Rolle als "Zünglein an der Waage" sollte man der SU Straden in der Rückrunde schon zuschreiben)

SPIELER-WORDRAP MIT GERNOT RANFTL:

Ich in 3 Worten: Freundlich, Ehrgeizig & Authentisch

Mein bisheriges Karriere-Highlight: U17-Nationalteameinsatz 2008 gegen Estland

Bei welchem Fußballspiel wäre ich gerne dabei gewesen: 7:1 von Manchester United gegen AS Roma 2007 in Old Trafford

Erfolg bedeutet für mich: Gesteckte Ziele zu erreichen

Mein Lieblingsessen: Pizza

Salzburg oder Rapid: Salzburg

Sturm, Hartberg oder GAK: Als Steirer drücke ich dieses Klubs immer die Daumen, aufgrund meiner Vergangenheit wahrscheinlich dem GAK besonders. ;-)

Konsole oder Brettspiele: Konsole

Als Fan drücke ich die Daumen für: Manchester United

Der Held in meiner Kindheit: Natürlich meine Eltern

Worauf ich nicht verzichten kann: Kaffee bei der Arbeit

Bester Spieler mit dem ich gekickt habe: Stefan Nutz & Leon Sres

Hast du ein fußballerisches Vorbild: Zinedine Zidane

Worauf bist du besonders stolz: Meine Familie

Dieser Person würde ich gerne einen ausgeben: Barack Obama

Ligaportal.at: Beste Amateurfußball-Plattform & meistgebrauchte App am Wochenende

Ein absolutes No-Go ist: Unehrlichkeit & sich hängen lassen

Was ganz oben auf meiner To-do-Liste steht: Freunde treffen nach Ende des Lockdowns

In der Kabine sitze ich neben: Meinem Bruder Markus & Tuscher Elias

Mein Musikwunsch für die Kabine: Dafür ist der Kabinen-DJ zuständig

Der Womanizer in der Mannschaft: Leon Winkler

Der Stylingexperte in der Mannschaft: Manuel Wonisch

Was ich noch loswerden möchte: Ich wünsche allen viel Gesundheit in dieser schwierigen Zeit, viel Durchhaltevermögen für die Einhaltung der aktuellen Maßnahmen und eine baldige Rückkehr in unser "normales" Leben!!

Photocredit: SU Straden by: Ligaportal/Roo