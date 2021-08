Torfestival: St. Peter und Straden trennen sich mit 3:3

Details Samstag, 07. August 2021 07:00

Ein spannendes Derby sahen die rund 100 Besucher bei der Begegnung zwischen der Tus St. Peter/O. und dem SU Straden. Nach schneller Führung der Gäste glichen die Gastgeber prompt aus - auch nach einem Zweitorevorsprung für die Heimischen war die Partie noch nicht entschieden - Straden holte diesen Rückstand auf. Am Ende teilten sich beide Teams die Punkte mit einem 3:3 Unentschieden.

Gleich vom Start weg wollten die Hausherren den Gästen die Schneid abkaufen und kamen bereits nach fünf Minuten zur ersten großen Tormöglichkeit durch Luka Lamac. Er fand in Torhüter Christoph Maier seinen Meister. Nach einem Abwehrfehler gingen die Gäste nach 12 Minuten durch Leon Winkler in Führung. In Minute 31 konnte Mario Pavec, nach schönen Zuspiel von David Kurzweil den 1:1 Ausgleichstreffer erzielen. Im zweiten Durchgang ging es rasant weiter - in der 48. Minute traf abermals Mario Pavec zur 2:1 Führung - diesmal war Luka Lamac der Assistgeber.

St. Peter machte nach der 3:1 Führung den Sack nicht zu

Jetzt spielten die Heimischen groß auf wurden immer wieder über die Seiten brandgefährlich und kamen zu vielen Tormöglichkeiten. In der 60. Minute erhöhte David Kurzweil auf 3:1, ein schöner Stanglpass vom Assistkönig Luka Lamac, führte zu diesem Treffer. St. Peter machte aber den Sack nicht zu und holte Straden wieder zurück ins Spiel. Nach einem Eckball versenkte Markus Ranftl den Ball im Netz und traf zum 2:3 Anschlusstreffer. Jetzt wurde es nochmal richtig heiß am Sportplatz in St. Peter - Straden drängte jetzt auf den Ausgleich. Dieser gelang auch in der 74. Minute - Nejc Pusnik drückte den Ball nach einem Stellungsfehler in der Abwehr - über die Linie. Das 3:3 war auch gleichzeitig der Endstand.

Tus St. Peter/O. – SU Straden, 3:3 (1:1)

13 Leon Winkler 0:1

31 Mario Pavec 1:1

50 Mario Pavec 2:1

60 David Kurzweil 3:1

69 Markus Ranftl 3:2

76 Nejc Pusnik 3:3

Startaufstellungen:

St. Peter/O.: Heribert Lerner, Michael Neuhold, Luka Lamac, Niki Nikl, Manuel Prisching, Sebastian Riedl, Marko Ilic, Mario Pavec, Patrick Krobath (K), Darko Vasic, David Kurzweil



Straden: DI Christoph Maier, Philipp Winkler, Nejc Pusnik, Leon Winkler, Semir Softic, Markus Ranftl, Tobias Fortmüller, Marco Paulitsch, Manuel Wonisch, Gernot Ranftl (K), Anze Kodelic



Stimmen zum Spiel:

Jochen Zadravec, Trainer St. Peter am Ottersbach:

"Wir hätten das Spiel schon in der 1. Halbzeit entscheiden müssen. So haben wir wenigstens angeschrieben und freuen uns schon auf die nächste Runde gegen Kirchbach!"

by ReD

