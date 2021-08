Gelungener Auftakt: Deutsch Goritz holt drei Punkte beim Dietersdorfer SV

Details Montag, 09. August 2021 10:14

Zum Saisonauftakt in der Unterliga Süd empfing der DUSV Loipersdorf den USV Deutsch Goritz. Nach einer schwachen ersten Halbzeit schaffte es die Hausherrenf nicht mehr das Ruder herumzureissen und musste gegen die Gäste eine 1:2 Heimniederlage hinnehmen.

Christoph Fink stellte in der 27. Minute auf 0:1 für Deutsch Goritz

Von Beginn weg agierten die Gastgeber sehr zurückhaltend - es machte zwischendurch den Anschein, dass sie Angst vor dem Ball hätten. Die Gäste aus Deutsch Goritz wussten die Schwäche der Gegner auszunutzen und gingen durch Christoph Fink in der 27. Minute in Führung. Das Auswärtsteam wollte jetzt den Sack zu machen, vermochte es aber nicht das runde Leder im Tor unterzurbringen. Komfortabel war die Pausenführung von Deutsch Goritz nicht, aber immerhin gingen die Gäste mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Im zweiten Durchgang dominierten die Hausherren - es reichte aber trotzdem nicht mehr für den Sieg

Nach dem Wiederbeginn, die Kabinenpredigt von Coach Michael Teuschler zeigte Wirkung, sahen die 200 Besucher einen völlig ausgewechselten Gastgeber. In der 49. Minute setzte Alex Kanalas eine Granate ab und der Gästetorhüter Michael Bauer wehrte den scharfen Schuss unglücklich ins eigene Tor ab. Jetzt waren die Hausherren am Ruder, zwangen den Gästen ihr Spiel auf. In der 66. MInute zelebrierten die Deutsch Goritzer einen Bilderbuchkonter und konnten durch Marcel Bauer abermals in Führung gehen. Beide Teams wurden jetzt etwas Müde - der tiefe Platz zeigte seine Wirkung - und somit war die Partie gelaufen. Die Gäste freuten sich über einen 1:2 Sieg und die drei Punkte in der Fremde.

Unterliga Süd: Dietersdorfer USV Therme Loipersdorf – USV Deutsch Goritz, 1:2 (0:1)

27 Christoph Fink 0:1

49 Alex Kanalas 1:1

66 Marcel Bauer 1:2

Startaufstellung:

DUSV Loipersdorf: Stefan Bauer , MA - Felix Donner, Michael Fritz, Stefan Ortauf, Michael Teuschler - Alex Kanalas, Marco Kuntaric, Andrija Novosel, DI Andreas Siegl (K) - Simon Kropf, Janko Pene

Deutsch Goritz: Michael Bauer, Marcel Vezonik, Christoph Fink, Marcel Gider (K), Andreas Wagner, Sandi Ceh, Johannes Jakob Rauch, Valentin Fortmüller, Julian Fortmüller, Julian Puntigam, Christopher Urbanitsch

Stimmen zum Spiel:

Christian Papst, Sektionsleiter Loipersdorf:

"Wir müssen beim nächsten Match an die zweite Halbzeit anknüpfen und von Beginn an hellwach sein."

Roman Friess, Sektionsleiter Deutsch Goritz:

"In der ersten Halbzeit waren die bessere Mannschaft und hätten das Spiel schon dort entscheiden müssen. Im zweiten Durchgang haben wir leider etwas nachgelassen, das Ergebnis aber aufgrund einer tollen kämpferischen Leistung über die Zeit gebracht."

by ReD

