Souveräne Leistung: TUS St. Stefan/R. schießt Söchau/Fürstenfeld II mit 6:0 ab

Details Samstag, 14. August 2021 13:01

In der zweiten Runde der Unterliga Süd TUS St. Stefan im Rosental fertigte die Reserve von Söchau/Fürstenfelder SK am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 ab. Die Elf von Coach Oliver Scheucher war von Beginn an hellwach und ließ den Gegner kaum Luft zum Atmen. Das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können - die Gastgeber ließen einige weitere Chancen ungenützt.

Gegen die geballte Offensive von St. Stefan/Rosental war kein Kraut gewachsen

Kevin Griesmaier eröffnet in der 14. Spielminute den Torreigen der Hauherren. In der 27. Minute versuchte Christian Kurzweil einen Heber über den Torhüter - der Ball streifte nur die Latte. Nur eine Minute später traf Simon Strohmeier 2:0 zugunsten der Heimischen. Mit dem 3:0 von Clemens Lerner für die Heimelf war das Spiel eigentlich schon entschieden (33.). Söchau/Fürstenfeld II war bis zur Pause kein einziges mal im gegnerischen Strafraum anzutreffen und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von 3:0

Ein Doppelpack von Vedad Novalic machte das halbe Dutzend voll

In der zweiten Hälfte ging das Torfestival weiter. Für das 4:0 sorgte Klaus Trummer, der in Minute 75 zur Stelle war. Die Gastgeber bauten die Führung aus, indem Vedad Novalic zwei Treffer nachlegte (82./92.). Mit dem Spielende fuhr der TUS St. Stefan/R. einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Söchau/Fürstenfelder SK II klar, dass gegen die Gegner heute kein Kraut gewachsen war.

Unterliga Süd: TUS St. Stefan im Rosental – Söchau/Fürstenfelder SK II, 6:0 (3:0)

14 Kevin Griesmaier 1:0

29 Simon Strohmeier 2:0

33 Clemens Lerner 3:0

75 Klaus Trummer 4:0

82 Vedad Novalic 5:0

92 Vedad Novalic 6:0

Startformationen:

St. Stefan/R.: Jörg Nagl - Patrick Hödl, Simon Strohmeier (K), David Harb, Andreas Zirkl - Clemens Lerner, Klaus Trummer, Kevin Griesmaier, Lorenz Schutte, Christian Kurzweil, Florian Platzer -

Fürstenfeld: Patrick Erhart (K) - Christian Lendl, Sebastian Strobl, Christoph Lederer - Andre Kaiser, Stefan Horvath, Niklas Fasch-Tauschmann, Mario Hirt, Sebastian Georg Hauptmann - Teodor Vodeb, Dzemil Nuhanovic

Stimmen zum Spiel:

Oliver Scheucher, Trainer St. Stefan im Rosental:

"Wir haben mit dem Ball und auch gegen Ball super gespielt. Wir haben sehr viele Torchancen rausgespielt und haben aber wenige Möglichkeiten zugelassen. Es war ein verdienter Sieg. Ich hoffe, dass wir den Schwung zum nächsten Spiel gegen Klöch mitnehmen können."

by ReD

