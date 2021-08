Spannung pur: Hof erkämpft sich in Unterzahl einen Punkt gegen Klöch

Details Sonntag, 15. August 2021 07:00

Ein heisses Duell sahen die 100 Besucher bei der Partie in der Unterliga Süd zwischen dem SU Raiffeisen Hof und dem SV JuLuNi Sturm Klöch. Nach einer Führung der Hausherren drehten die Gäste die Begegnung. Der Ausgleich fiel erst in den Schlussminuten - und das obwohl Hof 50 Minuten mit einem Mann weniger auskommen musste.

Unmittelbar nach seinem Treffer zum 1:0 wurde Filip Filipovic ausgeschlossen

Zu Beginn tasteten sich beide Mannschaften gegenseitig ab. Nach etwa 20 Minuten fanden die Gastgeber dann besser ins Spiel und waren auch die gefährlichere Mannschaft. In der 25. MInute wurde es zum ersten mal heiß im 16er der Gäste - Mitja Semen kam zu einer Großchance - diese wurde allerdings vom Klöcher Torhüter Luka Pinteric vereitelt. Für das erste Tor in dieser Begegnung sorgte Filip Filipovic. Nach einem Freistoß von Semen, der nur an die Latte ging, stand er goldrichtig und traf zum 1:0. Der Torschütze stellte sich danach noch einmal in den Fokus - er wurde wegen einer Tätlichkeit ausgeschlossen - die Gastgeber waren ab MInute 41 nur mehr zu zehnt konnte die knappe Führung aber mit in die Kabinen nehmen.

Der Ausgleich durch Michael Frankl fiel erst drei Minuten vor dem Ende

Der zweite Durchgang war an Spannung kaum zu überbieten. Der SV Klöch fand den besseren Start - nach einem Gestocher im Strafraum versenkte Marko Slogar den Ball mit einem sehenswerten Fallrückzieher im Netz zum 1:1. Die Gäste rochen jetzt den Braten und wurden aktiver. Sie erhöhten in der 55. Minute auf 1:2 durch Marko Markovic. Doch wer jetzt dachte die Partie sei entschieden, der irrte sich gewaltig. Die Hausherren kämpften aufopferungsvoll und wollten sich nicht geschlagen geben - der Einsatz wurde belohnt - in der 87. MInute traf Michael Frankl zum 2:2 Ausgleich und sorgte gleichzeitg für den Endstand.

Unterliga Süd: SU Raiffeisen Hof – SV JuLuNi Sturm Klöch, 2:2 (1:0)

37 Filip Filipovic 1:0

47 Marko Slogar 1:1

55 Marko Markovic 1:2

88 Michael Frankl 2:2

Startformationen:

Hof: Damjan Lebar, Lukas Puntigam (K), Daniel Milak, Christian Reiter, Mitja Semen, Filip Filipovic, Rok Ribic, Endrit Dvorani, Alessandro Marcel Dier, Ivan Bozic, Dario Struski

Klöch: Luka Pintaric - Robert Babok, Adrijan Legcevic, Blaz Pazin - Denis Barbic, Robert Osterc (K), Aljaz Horvat, Damir Bogovic - Igor Legcevic, Marko Slogar, Marko Markovic

Beste Spieler: Lukas Puntigam (Hof)

Stimmen zum Spiel:

René Schicker, Trainer Hof:

"Mit einem Mann weniger haben wird die letzte halbe Stunde alles versucht und schlussendlich verdient das 2:2 erkämpft!"

