Spannendes Duell: Frannach besiegt Hof mit 3:2

Details Samstag, 21. August 2021 07:00

Mit einer Rumpftruppe musste die SU Raiffeisen Hof gegen den SV C&P Frannach antreten. Acht Stammspieler fielen aus - Trainer René Schicker musste selbst von Beginn an ran. Trotz aufopferungsvollem Kampf der Gäste setzten sich am Ende die Hausherren mit 3:2 durch. Mit diesem Sieg bleibt Frannach in der Unterliga Süd-Tabelle vorne dran.

René Schicker traf bei seinem Comeback einmal

Hof schaffte es zweimal einen Rückstand aufzuholen

Mit einer Vorgabe von acht Stammspielern und zwei Akteuren Ü-40 und noch zwei Ü-37 auf der Bank startete die SU Hof in die Partie. Trainer René Schicker feierte sein Comeback - er musste selbst von Beginn an für sein Team in die Bresche springen. Nach einer guten Möglichkeit der Gäste in den Anfangsminuten gingen die Hausherren durch Daniel Neuhold in der 14. Minute in Front. Er versenkte den Ball mit einem Volley im Netz. Bis zum Halbzeitpfiff fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Gegen Ende ließ Frannach nichts mehr anbrennen

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn besorgte René Schicker den Ausgleich (52.). Im Gegenzug brachte Samuel Schwarz Frannach nach 53 Minuten abermals die Führung. Neuer Spielstand: 2:1 Das Spiel wurde jetzt immer spannender und interessanter für die rund 150 Besucher. In der 70. Minute versenkte Mitja Semen den Ball im Netz des Gastgebers und korrigierte das Ergebnis auf 2:2. Dass die Hausherren schlussendlich einen Sieg verbuchten, war der Verdienst von Benedikt Hofmann Wellenhof, der in der 73. Minute zur Stelle war und zum 3:2 traf.

Unterliga Süd: SV C&P Frannach – SU Raiffeisen Hof, 3:2 (1:0)

14 Daniel Neuhold 1:0

52 Rene Schicker 1:1

53 Samuel Schwarz 2:1

70 Mitja Semen 2:2

73 Benedikt Hofmann Wellenhof 3:2

Startformation:

Frannach: Hannes Rudman, Jakob Hofmann Wellenhof, Blaz Kores, Kevin Pronegg, Benedikt Hofmann Wellenhof, Benedikt Feldbaumer, Maximilian Zeisberger, Daniel Neuhold, Marcel Krenn, Klemens Hofmann Wellenhof (K), Samuel Schwarz

Hof: Damjan Lebar, Lukas Puntigam (K), Daniel Milak, Mitja Semen, Rok Ribic, Endrit Dvorani, Ivan Bozic, Rene Schicker, Andreas Glanz, Michael Frankl, Dario Struski



Stimmen zum Spiel:

René Schicker, Trainer Hof:

"Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Mit acht Ausfällen so aufzutreten, das war super. Ich bin überzeugt, dass keine andere Mannschaft so eine Leistung erbracht hätte. Das Team hat gefightet und gekämpft bis zum Schluss. Ich muss mich bei der Altherrentruppe bedanken, dass sie dem Verein ausgeholfen haben. Ich bin sehr froh und mächtig stolz bei so einem Verein arbeiten zu dürfen!"

René Triller, Trainer Frannach:

"Der Gegner hat uns alles abverlangt. Die Mannschaft hat tolle Moral und enorme Kampfkraft bewiesen. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft."

by ReD

Foto: SU Hof/privat

