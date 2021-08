Halbes Dutzend: St. Peter/O. siegt souverän und schenkt Paldau sechs Stück ein

Details Samstag, 21. August 2021 07:00

Nach einem 1:2 Pausenrückstand drehte TuS St. Peter/O. die Partie und kam am Ende zu einem deutlichen 6:3-Erfolg gegen TuS Raiffeisen Paldau. Mit diesem Sieg lacht St. Peter nun von der Tabellenspitze in der Unterliga Süd.

TuS Paldau lag in der ersten Hälfte mit 2:1 in Front

St. Peter/O. erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Mario Pavec traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Nach einer Vielzahl von vergebenen Möglichkeiten der Hausherren zeigte Christoph Raiser wie man einen Treffer erzielt. Er brachte das Spielgerät in der in der 23. Minute im Tor unter. Nur vier Minuten später setzte Manuel Hutter noch eines drauf und erhöhte auf 1:2. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatten die Gäste aus Paldau einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Mario Pavec und Manuel Prisching erzielten einen Doppelpack

Nach einer Kabinenpredigt von Coach Jochen Zadravec traten die Hausherren im zweiten Durchgang mit einem völlig veränderten Gesicht aut. Mario Pavec (48.) und Manuel Prisching (53.) drehten mit ihren Treffern binnen fünf Minuten das Spiel. Paldau gelang sogar der Ausgleich - Darko Vasic lenkte das Leder ins eigene Tor. Nach diesem unglücklichen Treffer drückten die Hausherren nocheinmal aufs Tempo und Manuel Prisching sorgte mit seinem zweiten Tor (74.) für die 4:3 Führung. Sebastian Riedl (88.) und Pavec (95.) brachten ihr Team schließlich auf die Siegerstraße und sorgten für den 6:3 Endstand.

Unterliga Süd: Tus St. Peter/O. – Tus Raiffeisen Paldau, 6:3 (1:2)

4 Mario Pavec 1:0

23 Christoph Raiser 1:1

28 Manuel Hutter 1:2

48 Mario Pavec 2:2

53 Manuel Prisching 3:2

69 Eigentor durch Darko Vasic 3:3

74 Manuel Prisching 4:3

88 Sebastian Riedl 5:3

95 Mario Pavec 6:3

Aufstellungen:

St. Peter/O.: Heribert Lerner, Michael Neuhold, Luka Lamac, Manuel Prisching, David Kurzweil, Sebastian Riedl, Marko Ilic, Mario Pavec, Patrick Krobath (K), Darko Vasic, Luka Hudopisk

Paldau: Claudio-Josip Barbas, Michael Stangl, Mag. Armin Posch, Heiko Luis Hirschmann, Christoph Raiser, Oliver Fink (K), Thomas Lageder, Alen Ivacic, Sebastian Josef Cucek, Marcel Rathkolb, Manuel Hutter

Stimme zum Spiel:

Jochen Zadravec, Trainer St. Peter:

"Grundsätzlich haben wir wieder zu wenig Tore aus den Chancen gemacht. Wir sind aber natürlich sehr froh, den ersten Heimsieg eingefahren zu haben."

