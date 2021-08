Halbenrain bleibt ungeschlagen: Söchau/Fürstenfeld II muss eine 6:2 Niederlage einstecken

Details Samstag, 28. August 2021 07:00

Der SV Halbenrain drehte einen 0:1-Pausenrückstand und spielte sich im zweiten Durchgang in einen Rausch. Der Gastgeber verteilte keine Geschenke und ließ der Reserve von Söchau/Fürstenfeld am Ende mit 6:2 keine Chance. Halbenrain bleibt die Überraschung in der Unterliga Süd - ist nunmehr seit vier Runden ungeschlagen.

In der ersten Hälfte waren die Gäste noch spielbestimmend

Im ersten Durchgang bestimmten die Gäste das Spiel und spielten ganz groß auf. In der 31. Minute traf Niklas Fasch-Tauschmann ins Schwarze. Sein abgefälschter Schuss führte zum 0:1 für Söchau/Fürstenfeld II. Gleich darauf hatten die Gäste die Möglichkeit auf 0:2 zu erhöhen - Torhüter Saso Balazic machte ihnen aber einen Strich durch die Rechnung. So ging es mit dem 0:1 Halbzeitstand in die Kabinen. In der zweiten Hälfte konnten die rund 150 Besucher einen völlig ausgewechselten SV Halbenrain bestaunen. Die Elf von Coach Markus Rosenberger trat jetzt viel entschlossener auf und sie drehten die Partie. Tine Celec trug sich in der 52. Spielminute in die Torschützenliste ein. Nach einem Pass von Simon Taschner traf er zum 1:1.

Matija Kolar traf bei seinem Comeback doppelt

Matija Kolar machte in der 58. Minute das 2:1 von SVU Immo Company Halbenrain perfekt. Er überhob dabei den Torhüter aus 25 Metern - ein gelungener Einstand für den Langzeitzverletzten bei seinem Debut. Das 3:1 ließ nicht lange auf sich warten - Celec war zum zweiten Mal erfolgreich. Nur sechs Minuten später erhöhte Miroslav Baksaj zum 4:1 und weil es so gut lief, besorgte er auch gleich das 5:1 (82.). Die Gäste kamen trotzdem noch einmal zum Torerfolg - Simon Köberl verkürzte auf 5:2. Den Schlusspunkt setzte Matija Kolar in der 93. Minute mit dem 6:2. Die Auswärtigen hatten dann noch in der 94. Minute einen Strafstoß - dieser wurde aber von Halbenrain-Keeper Balazic vereitelt - somit endete die Partie mit einem 6:2 Erfolg für die Heimmannschaft.

Unterliga Süd: SVU Immo Company Halbenrain – Söchau/Fürstenfelder SK II, 6:2 (0:1)

31 Niklas Fasch-Tauschmann 0:1

52 Tine Celec 1:1

58 Matija Kolar 2:1

71 Tine Celec 3:1

77 Miroslav Baksaj 4:1

82 Miroslav Baksaj 5:1

85 Simon Koeberl 5:2

93 Matija Kolar 6:2

Aufstellungen:

Halbenrain: Saso Balazic - Daniel Hatzl, Jernej Varga, Fabian Vieregg (K) - Michael Rodler, Johannes Taschner , BSc, Samir Krasniqi, Sebastian Pot, Tine Celec - Simon Taschner, Miroslav Baksaj

Fürstenfeld: Patrick Erhart (K) - Moritz Franz Jost, Christian Lendl, Sebastian Strobl, Christoph Lederer - Andre Kaiser, Niklas Fasch-Tauschmann, David Reigl, Michael Stocker - Jan Stiegler, Dzemil Nuhanovic

Stimmen zum Spiel

Sven Friedrich, Vereinsadministrator Halbenrain:

"Die kämpferische Leistung war top. In der zweiten Halbzeit sind wir den Gegner überrannt. Wir können jetzt mit breiter Brust und ohne zum Derby nach Klöch fahren. Jeder freut sich schon auf das Spiel. Und wir wollen auch dort wieder Punkte holen."

by ReD

