Nächste Nullnummer: Tus Paldau zieht auch gegen Straden den Kürzeren und geht mit 1:4 unter

TuS Raiffeisen Paldau hat in der neuen Saison noch nicht Fuß gefasst. Auch gegen die SU Straden musste die Truppe von Coach Christian Ranftl eine bittere 1:4 Niederlage hinnehmen. Das Ergebnis täuschte aber über die gute Leistung der Hausherren bei dieser Begegnung hinweg - das Spiel stand zwischendurch an der Kippe - am Ende setze sich die cleverere Mannschaft durch.

Markus Ranftl traf in der sechsten Minute zum 0:1 für die SU Straden

Die Auswärtsmannschaft freute sich über einen Blitzstart - Markus Ranftl brachte die SU Straden in der sechsten Minute in Front. Die Gäste waren spielerisch die stärkere Mannschaft - hatten aber danach keine zwingenden Chancen mehr. Paldau hielt zwar brav dagegen, schaffte es aber auch nicht den Ball im Tor unterzubringen. So endete der erste Durchgang mit 0:1. Nach der Pause konnten die Heimischen ausgleichen - Philipp Schipek traf zum 1:1 (67.)

Die linke Abwehrseite war die Achillesferse der Paldauer - drei Tore fanden dort ihren Ursprung

Zehn Minuten später ging SU Straden durch den zweiten Treffer von Ranftl in Führung. Eine Flanke von rechts gelangte in den Strafraum und der Ball zappelte im Netz. Nejc Pusnik beseitigte mit seinen Toren (82./91.) die letzten Zweifel am Sieg von SU Straden. Auch diese beiden Treffer fanden den selben Spielaufbau - gegen die Angriffe von der rechten Seite war heute aus Paldauer Sicht kein Kraut gewachsen. Somit bleibt Paldau das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Im Klassement machte die SU Straden mit dem ersten Saisonsieg einen Satz nach vorne und rangiert nun auf dem sechsten Platz in der Unterliga Süd.

Unterliga Süd: Tus Raiffeisen Paldau – SU Straden, 1:4 (0:1)

6 Markus Ranftl 0:1

67 Philipp Schipek 1:1

77 Markus Ranftl 1:2

82 Nejc Pusnik 1:3

91 Nejc Pusnik 1:4

Aufstellungen:

Paldau: Claudio-Josip Barbas, Michael Stangl, Mag. Armin Posch, Heiko Luis Hirschmann, Christoph Raiser, Philipp Schipek (K), Oliver Fink, Alen Ivacic, Sebastian Josef Cucek, Bernhard Sundl, Manuel Hutter

Straden: DI Christoph Maier, Philipp Winkler, Thomas Reicht, Nejc Pusnik, Leon Winkler, Semir Softic, Markus Ranftl, Marco Paulitsch, Manuel Wonisch, Gernot Ranftl (K), Anze Kodelic



Stimme zum Spiel:

Christian Ranftl, Trainer Paldau:

"Das Ergebnis spielt unsere Leistung nicht wider. Das Spiel war lange an der Kippe. Der Gegner war cleverer und hat durch spielerisch gute Aktionen die Tore erzielt. Wir spielen nächste Woche in Kirchbach und wollen dort unbedingt drei Punkte holen!"

Georg Kaufmann, Trainer Straden:

"Das war ein Ebenbild des Kirchbach-Spiels - mit dem Unterschied, dass wir rechtzeitig das Spiel für uns entschieden haben. Wir hatten das Spiel unter Kontrolle und hatten ein klares Chancen-Plus, deshalb war der Sieg hochverdient!"

