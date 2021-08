Novalic-Show: Frannach muss gegen St. Stefan die weiße Weste ausziehen

Details Sonntag, 29. August 2021 19:17

Der TUS St. Stefan im Rosental fügte dem SV C&P Frannach am Samstag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 5:1. Bei schwierigen Platzverhältnissen übten sich die Protagonisten am Feld zunächst auf Zurückhaltung - nach 18 Minuten eröffnete Vedad Novalic den Torreigen. Das war ein wichtiger Sieg für die Heimmannschaft - St. Stefan lacht jetzt von der Tabellenspitze in der Unterliga Süd.

Mit der ersten Torchance traf Vedad Novalic zum 1:0

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften so weit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. Mit der ersten Tromöglichkeit brachte Vedad Novalic den SV Frannach ins Hintertreffen, als er in der 18. Minute vollstreckte. Die Partie musste jetzt kurzzeitig unterbrochen werden - der Kapitän der Hausherren Simon Strohmeier verletzte sich schwer und musste ausgewechselt werden. In Minute 34 pfiff Schiedsrichter Martin Grain einen Strafstoß für die Hausherren - ein glatte Fehlentscheidung aus Sicht der Frannacher - die Proteste halfen nichts - Novalic führte den Elfmeter aus und traf zum 2:0 und sorgte damit gleichzeitig für den Pausenstand.

Nach dem 3:0 war der Fisch geputzt - Frannach hatte nichts mehr entgegenzusetzen

Nach dem Seitenwechsel sorgte Kevin Griesmaier für das 3:0 der Heimmannschaft (69.) und Novalic schraubte das Ergebnis in der 71. Minute mit dem 4:0 für den Tabellenprimus in die Höhe. In der Schlussphase gelang Maximilian Zeisberger noch der Ehrentreffer für Frannach (84.). Aber St. Stefan hatte noch nicht genug - Christian Kurzweil überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:1 für St. Stefan/R. (89.). Letztlich feierte der TUS St. Stefan im Rosental gegen den SV C&P Frannach nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Unterliga Süd: TUS St. Stefan im Rosental – SV C&P Frannach, 5:1 (2:0)

18 Vedad Novalic 1:0

34 Vedad Novalic 2:0

69 Kevin Griesmaier 3:0

71 Vedad Novalic 4:0

84 Maximilian Zeisberger 4:1

89 Christian Kurzweil 5:1

Aufstellungen:

St. Stefan/R.: Jörg Nagl - Patrick Hödl, Simon Strohmeier (K), David Harb, Andreas Zirkl - Clemens Lerner, Kevin Griesmaier, Lorenz Schutte, Florian Platzer, Maximilian Opferkuch - Vedad Novalic

Frannach: Hannes Rudman, Jakob Hofmann Wellenhof, Blaz Kores, Kevin Pronegg, Tim Reisenhofer, Matevz Verhovcak, Benedikt Feldbaumer, Maximilian Zeisberger, Marcel Krenn, Klemens Hofmann Wellenhof (K), Samuel Schwarz

Stimme zum Spiel:

Markus Haubenwallner, sportlicher Frannach:

"Wir mussten leider auf einige Stammspieler verzichten. Die Partie war trotzdem lange Zeit ausgeglichen. Schlussendlich hat St. Stefan alle Möglichkeiten genutzt und verdient gewonnen. Ich wünsche dem verletzten Spieler des Gegners auf diesem Wege gute Besserung!"

by ReD

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!