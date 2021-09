Nullnummer: St. Margarethen und St. Stefan trennen sich torlos

Details Sonntag, 05. September 2021 13:16

Freitag Abend duellierten sich in der Unterliga Süd der SC St. Margarethen an der Raab mit dem TuS St. Stefan im Rosental. In einer ansehnlichen Partie schafften es beide Mannschaften nicht ein Tor zu erzielen. Die Begegnung endete mit einem 0:0 - ein für beide Seiten gerechtes Ergebnis.

Das Spiel war sehr fair - der Schiedsrichter musste insgesamt nur zweimal die Gelbe zücken

Im ersten Durchgang waren die Gastgeber leicht im Vorteil und kamen zu einigen Tormöglichkeiten. Die wohl beste hatte Florian Platzer - er schaffte es aber nicht den Ball über die Linie zu bringen. Mehr Höhepunkte waren nicht vorhanden - auch der Unparteiische hatte heute nicht viel zu tun - der Pfiff zur Pause war schon einer der Highlights.

Eine Chance im 1. Durchgang für die Gäste und zwei in Hälfte Zwei für die Gastgeber - das war die gesamte Ausbeute des Spiels

In der zweiten Hälfte wendete sich das Blatt - allerdings nicht in puncto Tormöglichkeiten - sondern lediglich betreffend des Spielvorteils. Die Gastgeber versuchten jetzt das Ruder an sich zu reißen, hatten zwei gute Torchancen. Einen Freistoß von Marcello Hofer landete neben dem Gehäuse und ein Schuss aus elf Metern von Allesandro Hofer ging über das Tor. Bis zur 90. Minute mühten sich beide Teams noch ab, ehe das Spiel mit dem torlosen Unentschieden - ein, dem Spielverlauf entsprechendes Ergebnis - fand.

SC ST. MARGARETHEN - TUS ST. STEFAN IM ROSENTAL 0:0

Edi Glieder Stadion; 250; Greistorfer - Leitinger

Aufstellungen:

St. Margarethen/R.: DI Stefan Trummer - Luca Painsi, Michael Hacker, Nino Bernjak, Darko Deranja, Julian Baumgartner - Simon Pavel, Patrick Doppelhofer, Mario Pollhammer, Peter Anibas (K) - Maximilian Janisch

St. Stefan/R.: Jörg Nagl - Patrick Hödl, David Harb, Andreas Zirkl - Clemens Lerner, Klaus Trummer, Kevin Griesmaier, Stefan Puffer, Lorenz Schutte, Florian Platzer (K), Maximilian Opferkuch

Stimmen zum Spiel:

Tobias Fritsch, Trainer St. Margarethen:

"Erste Halbzeit war St. Stefan besser, zweite Hälfte waren wir stärker. Das Match war ausgeglichen und stand auf gutem Niveau. Das Unentschieden war gerecht."

Oliver Scheucher, Trainer St. Stefan:

"Ein gerechtes und klassisches aufgrund der Kräfteverhältnissen in den beiden Halbzeiten."

