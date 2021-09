Auswärtssieg: DUSV Loipersdorf entführt drei Punkte

Details Samstag, 18. September 2021 13:03

Tus St. Peter/O. und Dietersdorfer USV Therme Loipersdorf lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Die Gäste lagen nach 24 Minuten mit 2:0 in Front

Ein offener Schlagabtaus mit vielen Toren wurde den rund 100 Besuchern in St. Peter geboten. Der DUSV Loipersdorf ging rasch in Führung - Marco Kuntaric war es, der in der 14. Minute zur Stelle war. Manuel Lex setzte noch eines drauf und versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gast (24.) im Netz. Jetzt waren die Gäste dran - Mario Pavec verkürzte in Minute 32 auf 1:2. Bis zur Pause behielt Loipersdorf die Nase knapp vorn und brachte das Zwischenresultat über die ersten 45 Minuten.

Mario Pavec (St. Peter) und Marco Kuntaric (Loipersdorf) erzielten einen Doppelpack

Das zweite Tor für die Gäste fiel in der 48. Minute wiederum durch Pavec. In Minute 55 baute Michael Teuschler mit einem schönen Treffer den Vorsprung für die Heimischen auf 3:2 auf. Mit dem Tor zum 4:2 steuerte Kuntaric bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (78.). Sebastian Riedl traf zum 3:4 zugunsten von St. Peter/O. (88.) und betrieb schlussendlich aber nur mehr Ergebniskorrektur. Letzten Endes ging DUSV Loipersdorf im Duell mit dem Gastgeber als Sieger hervor und freute sich natürlich über den Auswärtsdreier.

Unterliga Süd: Tus St. Peter/O. – Dietersdorfer USV Therme Loipersdorf, 3:4 (1:2)

14 Marco Kuntaric 0:1

24 Manuel Lex 0:2

32 Mario Pavec 1:2

48 Mario Pavec 2:2

55 Michael Teuschler 2:3

78 Marco Kuntaric 2:4

88 Sebastian Riedl 3:4

Stimmen zum Spiel:

Jochen Zadravec, Trainer St. Peter:

"Alle vier Tore sind aus schweren Abwehrfehlern entstanden. Wir hatten wiederum sehr viele Tormöglichkeiten, leider konnten wir nicht alle verwerten. In der nächsten Runde sind gegen Halbenrain drei Punkte Pflicht!"

Ferdinand Liendl, Obmann DUSV Loipersdorf:

"Wir haben mit dem letzten Aufgebot gespielt und die Partie mit viel Kampfgeist gewonnen."

by ReD

