Demontage: Hof kennt mit jungen Kirchbachern kein Erbarmen

Details Sonntag, 19. September 2021 11:02

Mit 1:5 verlor TuS Raiba Kirchbach am vergangenen Samstag zu Hause deutlich gegen SV Raiffeisen Hof. Der Favorit Hof setzte sich standesgemäß gegen die Gastgeber durch und marschiert in leisen Schritten in Richtung Tabellenspitze.

Nach dem ersten Durchgang war der Fisch bereits geputzt - die Gäste führten mit 1:4

Bereits nach 18 Minuten gingen die Gäste in Führung. Mitja Semen schloss eine schöne Kombination mit einem Schuss aus 15 Metern ab und stellte auf 0:1. Lukas Puntigam trug sich in der 19. Spielminute in die Torschützenliste ein - nach einem Eckball zog er aus 20 Metern ab und besorgte das 0:2. Mit dem 0:3 von Semen war das Spiel eigentlich schon entschieden (24.) - bei seinem Freistoß war Torhüter Christian Simon machtlos. Christofer Koschatzky verkürzte für Kirchbach später in der 38. Minute auf 1:3. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Michael Frankl auf 1:4. Das überzeugende Auftreten der Gäste fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Nach dem Seitenwechsel war der Kirchbacher Bann dann endgültig gebrochen, zu dominant und stark traten die Hofer auf. In Minute 68 beförderte Semen das Leder noch einmal über die Linie und sorgte für den 1:5 Endstand. Letztlich fuhr Hof einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein bereits im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Der SV Hof holte in den letzten drei Runden neun Punkte und traf 15mal ins Tor

Tus Kirchbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen SU Raiffeisen Hof – Kirchbach bleibt weiter unten drin. Vollstreckerqualitäten demonstrierte das Heimteam bislang noch nicht. Der Angriff von der TuS Raiba Kirchbach ist mit vier Treffern der erfolgloseste der Unterliga Süd. Allerdings ist das Team mit dem Durchschnittsalter von 22 Jahren die jüngste Mannschaft der Liga und braucht noch ein wenig Zeit. Der SV Raiffeisen Hof ist seit vier Spielen unbezwungen und liegt nun in der Tabelle auf Rang fünf. Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat SU Hof derzeit auf dem Konto - in den letzten drei Partien traf die Elf von René Schicker insgesamt 15 mal ins Schwarze.

Unterliga Süd: Tus Raiba Kirchbach – SU Raiffeisen Hof, 1:5 (1:4)

18 Mitja Semen 0:1

19 Lukas Puntigam 0:2

24 Mitja Semen 0:3

38 Christofer Koschatzky 1:3

47 Michael Frankl 1:4

68 Mitja Semen 1:5

Stimme zum Spiel:

Franz Fuchs, Trainer Kirchbach:

"Wir waren um eine Klasse zu schwach. Wir konnten unsere vielen Ausfälle nicht kompensieren. Hof ist nicht in unserer Reichweite, wir konzentrieren auf schlagbare Gegner. Unsere sehr junge Mannschaft entwickelt sich ständig weiter, uns fehlt nur etwas an Routine. Der Kampfgeist und die Moral sind zu 100 % ok."

René Schicker, Trainer Hof:

"Wir sind wieder richtig gut ins Spiel gestartet. Die Jungs geben richtig Gas. Wir haben in den letzten drei Spielen neun Punkte und 15 Tore geschossen. Natürlich sind wir damit zufrieden. Unser ZIel war es vorne mitzuschnuppern. Wir sind jetzt in der Phase, wo wir hinwollten - der Zug fährt jetzt ab."

by ReD

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!